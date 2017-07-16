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Evkur Yeni Malatyaspor Transfere Hız Verdi

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Evkur Yeni Malatyaspor Transfere Hız Verdi
Bu sezon mücadele edeceği Süper Lig'de iddialı bir takım kurmak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nde başkan Adil Gevrek'ten transfer komitesine "transferde...

Bu sezon mücadele edeceği Süper Lig'de iddialı bir takım kurmak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nde başkan Adil Gevrek'ten transfer komitesine "transferde elinizi çabuk tutun" uyarısı geldi.

Bolu'da takımı kampın son gününe kadar bir an olsun yalnız bırakmayan Başkan Gevrek'in Sportif Direktör Ali Ravcı ve transfer komitesiyle bir toplantı yaparak, transferde görüşülen isimlerin Topuk Yaylası'ndaki 2.etap kampına yetiştirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Bolu kampında ağırlıklı olarak eski oyuncularla çalıştıklarını ve bu durumun da yeni sezon kadrosunun uyum sürecini uzatabileceğini söylediği öğrenilen Gevrek'in, "Transferde genel itibariyle başarılı bir süreç geçiriyoruz. Aldığımız oyuncuların bu sezon Süper Lig'de kalitelerini ispatlayacağına inanıyorum. Ancak görüşme halinde olduğumuz ve anlaştığımız yeni transferlerin takıma katılma sürecisini biraz daha hızlandırmalıyız. Özellikle 2.etap kampı yeni kadromuzun uyum süreci adına da büyük önem taşıyor" dediği gelen bilgiler arasında.

Stoch ve Atıf gündemde

Bu arada Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in geçtiğimiz günlerde, "Transferde 5+2 formülü uygulayacağız ve 5 tane üst düzey, 2 de genç gelecek vaat eden futbolcu transfer edeceğiz" açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği sarı-siyahlı kulübün, Süper Lig'in yıldızlarına göz diktiği ifade ediliyor.

Malatya temsilcisinin, Fenerbahçeli Stoch ve Atıf başta olmak üzere, transferi halinde camiayı heyecanlandıracak isimlerle yakın temasta olduğu iddia ediliyor.

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