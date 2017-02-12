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Evkur Yeni Malatyaspor, Vodafone Arena’da Oynamak İstiyor

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Evkur Yeni Malatyaspor, Vodafone Arena’da Oynamak İstiyor
Evkur Yeni Malatyaspor'da Denizlispor karşısında alınan galibiyet sevinci sürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Denizlispor karşısında alınan galibiyet sevinci sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynadığı maçtan aldığı 3 puanla liderlik koltuğuna otururken, Başkan Adil Gevrek, Altınordu maçını da Vodofone Arena'da oynamak için Beşiktaş ile görüşeceklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün saati uygun olmamasına rağmen stada gelip takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten onların bu galibiyetteki payı çok büyük diye düşünüyorum. Tabi bu aldığımız galibiyet çok önemli bir galibiyet. İnşallah bu galibiyetle bir seri yakalarız ve yolumuza devam ederiz" dedi.

"Elazığ maçını ya mevcut sahamızda ya da yeni stadımızda oynayacağız"

Gevrek, federasyonun "İnönü Stadı'nda futbol oynanamaz" raporu vermesi konusu ile ilgili de konuşarak, "Biliyorsunuz federasyonumuz İnönü Stadı'nda 10 Nisan tarihine kadar futbol oynanamaz raporu verdi. Bundan dolayı Altınordu ve Şanlıurfa maçlarını da biz mecburen dışarıda oynayacağız. Ama en azından Elazığ maçını ya yeni stadımızda ya da mevcut stadımızda oynamak istiyoruz. Biliyorsunuz mevcut stadımız da bakıma alındı. Biz bütün maçlarımızı Malatya'da oynamak istiyoruz. 3 iç saha maçı var. Bu maçların ikisini dışarıda oynayacağız. Elazığ maçını ise ya mevcut sahamızda ya da yeni stadımızda oynayacağız. Tabi yeni stadımızın da yetişmesi için mücadele ediyoruz. O anlamda dediğim gibi, biliyorsunuz saha zeminimiz kötüydü. Dışarıda oynayacağımız iki maç için de tekrar bir Beşiktaş ile görüşmemiz olacak. İnşallah olursa, en azından Altınordu maçını da burada oynamak istiyoruz. Vodofone Arena'yı 1 maçlık almıştık. Ben burada Beşiktaş Başkanı Sayın Fikret Orman'a teşekkür ediyorum. Yine Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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