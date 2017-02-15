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Evkur Yeni Malatyaspor’da Ayite Ve Pereira, Şampiyonluğa İnanıyor

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Evkur Yeni Malatyaspor’da Ayite Ve Pereira, Şampiyonluğa İnanıyor
Evkur Yeni Malatyaspor'un iki önemli gol ayağı Michael Pereira ve Jonathan Ayite, takımdaki son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un iki önemli gol ayağı Michael Pereira ve Jonathan Ayite, takımdaki son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdüren sarı kırmızılı takımında geçen hafta Denizli karşısında alınan galibiyetin mimarı Pereira ve Ayite, şampiyonlukla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

"Mükemmel oldu"

İlk maçında gol atmasının mükemmel olduğunu belirten Ayite, "Ne diyebilirim ki gerçekten kusursuz, perfeckt oldu. Ne yapabilirim ki daha ilk maçım, ilk golüm" dedi.

İyi bir takım olduklarını belirten Ayite, "Gerçekten iyi oyuncularımız var, iyi bir takımız. Herkesi hedefe kilitlenmiş olarak çok konsantre görüyorum. Öncelikle benim için sürpriz oldu İstanbul'a o kadar Malatya taraftarının gelmesi. Tabi geçen sezon da Alanyaspor ile buraya gelmiştik. Malatya stadında çok güzel bir atmosfer vardı. Onu hiç unutmuyorum. Tabi böyle iyi sonuçlar almaya devam edersek taraftar sayımızın da artacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Takımın başarısını düşünüyorum"

Attığı gollerden çok takımın başarısını düşündüğünü kaydeden Ayite, şunları söyledi:

"Öncellikli olarak gol düşünmüyorum, takımın başarısını düşünüyorum. Şampiyon yolunda takımıma yardımcı olmak istiyorum. Ama tabi skoru da bulursam, bu da benim ve herkesin hoşuna gidecek diye düşünüyorum."

"Malatya'da oynamak isteriz ama gördüğünüz gibi sahamız gerçekten kötü"

Fransız oyuncu Pereira ise maçları Malatya'da oynamak istediklerini ancak sahalarının da kötü olduğunu kaydederek, "Öncellikle şunu söylemek istiyorum, maçlarımızı Malatya'da oynamak isteriz ama gördüğünüz gibi sahamız gerçekten kötü. Bizden zayıf takımlara karşı bile bazen saha oyun kurmakta zorlanıyoruz, istediğimiz futbolu oynayamıyoruz. Ama yinede İstanbul'da olduğumuz ve kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"Biz de ayrı ayrı hepimiz ona saygı duyuyoruz"

Pereira, Denizli maçındaki performansı ve Ayite takıma katılmasıyla ilgili de konuşarak, "Tabi Ayite Süper Lig'den geldi. Herkes de Ayite'nin kalitesini biliyor. Biz de ayrı ayrı hepimiz ona saygı duyuyoruz. Şimdi onunda gelmesiyle, onun pozisyonundaki arkadaşların daha çok çalıştığını görüyoruz. Bu rekabet güzel şeyler getirecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeniden lider olabilmek için çalıştık"

Liderliğe yeniden yükseldikleri için mutlu olduklarını kaydeden Pereira, "Yeniden lider olabilmek için çalıştık. Şimdi hedefimiz 3, 4 maç peş peşe kazanmak. Rakiplerimiz olan diğer takımlarında zor kazandığını görüyoruz. Tabi bu lig maçları eleme maçı değil, o yüzden peş peş kazanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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