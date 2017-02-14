Evkur Yeni Malatyaspor’da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Maçı Hazırlıkları Başladı

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Evkur Yeni Malatyaspor'da hafta sonu oynanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları...

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Evkur Yeni Malatyaspor'da hafta sonu oynanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları başladı.

Liderlik koltuğunu 7 hafta aradan sonra yeniden devralan Evkur Yeni Malatyaspor, uzun bir aradan sonra Malatya'da kendi tesislerinde antrenmana çıktı. En son iç sahada Mersin İdmanyurdu ile karşılaşan sarı-kırmızılılar 3 haftalık süreci il dışında geçirerek, Denizlispor maçından sonra Malatya'da kendi tesislerine geldi.

Deplasmanda oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mehmet Sak, Murat Akça ve hafif ağrısı olan Caner Arıcı antrenmanda yer almadı. Yabancı oyuncuların tamamının katıldığı çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanın ikinci bölümünde koordinasyon ve istasyona yönelik bir idman gerçekleştiren futbolcuların neşeli oluşları gözlerden kaçmadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşması için hafta sonu deplasman yolculuğuna çıkacak Evkur Yeni Malatyaspor'da cezalı Murat Akça ve Ferhat Kiraz forma giyemeyecek.