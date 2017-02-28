Evkur Yeni Malatyaspor’da Murat Yıldırım Ve Caner Arıcı Şoku

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Altınordu maçının faturası ağır oldu.

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Altınordu maçının faturası ağır oldu.

Sarı-kırmızılı takıma devre arasında transfer edilen ve ilk 11'de çıktığı ilk maçta attığı golle alkış alan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile sağ bek oyuncusu Caner Arıcı sarı kart görerek cezalı duruma düştüler.

Altınordu maçına kart sınırında çıkan Caner Arıcı ile Murat Yıldırım, dördüncü sarı kartlarını görerek bu hafta oynanacak Balıkesir maçında cezalı duruma düştüler.

Son haftalarda sağ kanattaki performansıyla takıma büyük katkı sunan Caner Arıcı ve ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maçta takımı adına kritik bir gole imza atan Murat Yıldırım'ın cezalı duruma düşmesi, bu hafta oynanacak Balıkesirspor müsabakası öncesinde teknik heyeti düşündürüyor.

Pereira, Balıkesir maçında da oynayamayacak

Evkur Yeni Malatyaspor'da Altınordu maçında sakatlanan Ferhat Kiraz'ın ise kasığında ödem oluştuğu, çekilecek MR sonucuna göre son durumuna karar verileceği belirtildi.

Takımın bir diğer sakat oyuncusu Pereira'nın ise sağ arka adalesinde yırtık bulunduğu, bu haftaki maçta da takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi. Pereira geçen hafta Altınordu maçı öncesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı son anda 18 kişilik maç kadrosundan çıkarılmıştı.