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Evkur Yeni Malatyaspor’da Ravcı İddialı Konuştu

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Evkur Yeni Malatyaspor’da Ravcı İddialı Konuştu
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Ali Ravcı, "Teknik direktör olsa da olmasa da çıkıp aslan gibi maçımızı oynayacağız" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Ali Ravcı, "Teknik direktör olsa da olmasa da çıkıp aslan gibi maçımızı oynayacağız" dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından Hakan Çalışkan ile birlikte takımın başına teknik sorumlu olarak getirilen Ali Ravcı, Karabükspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçına Bolu Termal'de hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor'da, Teknik Sorumlu Ravcı açıklamalarda bulundu.

"Bu galibiyet takım adına moral oldu"

Kupada aldıkları galibiyetin takıma moral olduğunu kaydeden Ravcı, "Türkiye Kupası müsabakasında aldığımız galibiyet aslında önemli bir galibiyet. Bu galibiyet takım adına moral oldu. Şimdi önümüzde Karabük maçı var. Ligimizin kaliteli takımlarından birisiyle oynayacağız. Bolu'da yaptığımız çalışmalarla bu maça en iyi şekilde hazırlanıyor. Taraftarımız rahat olsun, teknik direktör olsa da olmasa da çıkıp aslanlar gibi maçımızı oynayacağız. Biz belli kalitesi olan bir takımız. Gerçek gücümüz sahaya yansıtmamız halinde Karabükspor'dan puan yada puanlar alabiliriz. İnşallah bunu başaracağız" dedi.

"Bu takım Süper lig'de çok başarılı işler yapacaktır"

Ravcı, futbolcuların performansıyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Futbolculara teşekkür ediyorum. Zaten onları yakinen tanıyor ve biliyorum. Bu süreçte gösterdikleri özveri ve çalışma disiplininden dolayı hepsini kutluyorum. Zaten profesyonellik de bunu gerektirir. İnanıyorum ki bu takım Süper lig'de çok başarılı işler yapacaktır" diye konuştu.

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