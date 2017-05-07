Evkur Yeni Malatyaspor’dan Deplasman Yasağına Tepki

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları müsabakaya Malatyalı...

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları müsabakaya Malatyalı futbolseverlerin alınmayacağının açıklanmasına tepki gösterdi.

Erdal Gündüz'ün kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"8.05.2017 tarihinde oynanacak olan Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçına taraftarlarımızın alınmaması ile ilgili İl Spor Güvenlik Kurulunun almış olduğu bu kanunsuz kararı yönetim kurulu olarak doğru bulmuyoruz. Bu gibi durumlarda kulübümüzün ve rakip kulüp takımının ortak onayının alınması gerekmektedir. Sezonun ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçında kulübümüz Adana Demirspor taraftarlarına kapılarını açmıştır. Aynı özveriyi Adana Demirspor ve Adana İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan da beklemek en doğal hakkımızdır. Bu hukuksuz durumun bir an önce giderilmesini temenni ediyoruz. Taraftarlarımızın takımı destekleme özgürlüğünü kimse elinden alamaz."