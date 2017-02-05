Evkur Yeni Malatyaspor’dan Kötü Prova

Türkiye Kupası maçları dolayısıyla liglere verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor ile oynadığı hazırlık...

Türkiye Kupası maçları dolayısıyla liglere verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kaybetti.

Belek Kaya Otel'in sahasında oynanan hazırlık müsabakasında rakibi karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni transferlerden Ayite maç kadrosuna alınmazken, Murat Yıldırım ise oyuna sonradan dahil oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor rakibi Bolusspor karşısına Hakan, Yiğit, Sezer, Ferhat, Buğra, Azubuike, Sedat, Mba, Dialiba, Eren ve Ahmet 11'i ile çıktı.

Sarı-siyahlı takımın gollerini 20. dakikada Yiğitcan Erdoğan, 40. dakikada ise penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.

Boluspor'un golleri ise biri penaltıdan olmak üzere 24 ve 30. dakikada Anco Jansen, 70. dakika Yusuf, 73. dakika ise Vrede'den geldi.

Yeni Malatyaspor'da sakatlığından dolayı formasından bir süre ayrı kalan Dialiba oynanan hazırlık müsabakasında görev alarak yeniden formasına kavuştu.

Öte yandan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçta alt yapı oyuncuları Abdulsamed, Furkan, Fatih ve Eyüp'e de şans tanıdı.