Evkur Yeni Malatyasporlu Futbolculardan Şampiyonluk Yorumu

Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malatyalı defans oyuncusu...

Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malatyalı defans oyuncusu Osman Fırat ve orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, takımın şampiyonluk şansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarına takımın şampiyonluk şansını değerlendiren Osman ve Murat önemli açıklamalarda bulundu.

1. Lig'de şampiyonluk yaşadığını, bir şampiyonluk daha yaşamak istediğini belirten Osman, "Netice itibariyle lig de lider durumdayız. Sezon bittiğin de bulunduğumuz konumu koruduğumuz sürece şampiyon olacağız. Önümüz de kritik 12 müsabaka bulunuyor ve her maç final maçı. Bizim için önemli olan iyi oynayarak maçlar kazanıyoruz. Bunda sonraki süreçte iyi oynamanın açıkçası öneminden ziyade kötü futbol da oynasak puan ya da puanlarla sahadan ayrılabilmek zorundayız. İyi bir grafik çiziyoruz. Allah'ın izniyle lig tamamlandığında bu mutlu sona Malatyaspor'u taşımış olacağız. Benim için bunun önemi ve mutluluğu 2 kat daha fazla. Çünkü burası benim memleketim ve memleketim olan şehrin takımında forma terletiyorum. Sakatlık yaşadım az da olsa takımda ayrı kaldım. Takım 1. Lig'e çıktığında da bu kadroda yer alıyordum. İnşallah tekrar bu takım kadrosunda şampiyon olup Süper Lig'e çıktığımız takdirde ben de tarihe geçmekten mutlu olurum. Bunun için Balıkesirspor maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Zor bir mücadeleye sahne olacak. Onlar da bir çıkış içerisindeler. Biz de antrenmanlar da çok iyi hazırlanıp mücadeleden en iyi skorla ayrılmak istiyoruz" dedi.

"Şampiyonluk yolunda artık adımızı daha kalın harflerle 1. sıraya yazdıracağız"

Altınordu maçında ilk kez 11'de sahaya çıkmasına rağmen bir gol atıp, iyi bir performans sergileyen Murat Yıldım da şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

Altınordu maçında ilk kez ilk 11'de görev aldığına dikkat çeken Murat, "Sağ olsun İrfan hoca bana güvendi ve sahada görev verdi. Ben de bu güveni boşa çıkarmadığıma inanıyorum. Takım olarak inandık güzel mücadele ettik maçtan galibiyetle ayrılmak için. Netice de net bir skorla maçı kazandık. İnşallah bu güzel gidişatla devam edeceğiz. 3 maçlık galibiyet serimiz var. Bir 3 maçlık daha seri yakalayıp galibiyetlerle sahadan ayrıldığımız takdir de ben eminim şampiyonluk yolunda artık adımızı daha kalın harflerle 1. sıraya yazdıracağız" ifadelerini kullandı.

"Takım içerisinde iyi bir hava, arkadaşlık ve uyum var"

Malatyaspor'un büyük bir taraftarı olduğunu belirten Yıldırım, onlara kendisini göstermek için mücadele ettiğini belirterek, "Genel itibariyle maçlar da iyi mücadele ettiğime inanıyorum. İyi top oynayıp büyük Malatyaspor taraftarına kendimi göstermeyi istiyorum. Takım içerisinde iyi bir hava, arkadaşlık ve uyum var. Bu uyum böyle devam ettikçe performansımız hız kesmeden daha güçlü şekilde sürecektir. Önümüz de zor bir Balıkesirspor maçı var. Sakat durumda ve kart cezalısı olan oyuncular var. Maalesef bunlar futbolun içerisinde olağan şeyler. Takım içerisinde her zaman hazır olup forma şansı bulmak isteyen arkadaşlarımız var" şeklinde konuştu.