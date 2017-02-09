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Evkur Yeni Malatyaspor’un Kampı Yarın Noktalanıyor

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Evkur Yeni Malatyaspor’un Kampı Yarın Noktalanıyor
TFF 1.Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı yarın sona eriyor.

TFF 1.Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı yarın sona eriyor.

Sakat Murat Akça dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılı takımda galibiyet dışında bir şey düşünülmüyor.

Malatya ekibi, yarın konakladığı otelin sahasında saat 10.00'da kısa bir ter idmanı yapacak ve ardından 13.00 uçağıyla Antalya'dan İstanbul'a uçacak.

50 dakikalık yolculuğun ardından İstanbul'da Taksim'de konaklayacağı otele yerleşecek Yeni Malatyaspor'da tüm futbolcular tam kadro halinde hareket edecek. İstanbul'da Malatyalı iş adamları tarafından takımın onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak futbolcular ve teknik heyet daha sonra maç için kampa girecek.

Sakatlığı süren Murat Akça dışında eksiği bulunmayan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, kafasındaki ilk 11'i şekillendirdi. Denizlispor'un deplasmanda en çok puan alan takım olma özelliğini iyi analiz eden Buz, rakibi kendi oyun stili ile vuracak. Vodafone Arena Stadı'nın iyi zemininde ayağa kısa paslarla rakip kaleye gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda en büyük gol umudu ise Jonathon Ayite olacak.

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