EV'leniyoruz Fuarı, bugün kapılarını açıyor

TÜYAP'ın öncülüğünde organize edilen Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı bugün kapılarını açıyor. Anadolu Fuarları Genel Müdürü Alagöz, "Evlenecek çiftler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenler için büyük bir fırsat" dedi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ve iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı, bugün kapılarını ziyaretçilerine açacak.

EKONOMİYE CANLILIK VERECEK

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9-12 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Samsun'da açılacak 2017 yılının ilk fuarında; evleneceklerin, ev ve ev dekorasyonunu yenileyeceklerin tüm ihtiyaçlarının yer alacağını söyledi. Alagöz, "Ev satın almak ve eşya yenilemek, birçok sektörü hareketlendirip iç piyasayı da talebi de tetikleyici nitelikte alışveriş zincirini beraberinde getiriyor. EV'leniyoruz Fuarı'nın Samsun ve Karadeniz bölge ekonomisine ciddi canlılık getireceğine inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

FUARA BÜYÜK ÖZEN GÖSTERİLİYOR

Genel Müdür Alagöz, "Evlenecek çiftler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenler için büyük bir fırsat. Evlilik hazırlıkları yapanlar için oldukça yoğun ve yorucu geçen süreci, onlarca konu başlığına ilişkin yüzlerce seçeneği tek çatı altında sunacağımız Samsun EV'leniyoruz Fuarı ile kolaylaştırıyoruz. Birbirinden önemli ürün ve hizmetlerin sergileneceği fuarımızda ziyaretçiler, fuara özel kampanyalardan faydalanabilecek. Katılımcı firmalarımız, fuarımıza büyük özenle hazırlanıyor. En yeni, en güzel ürünlerinden örnekleri, en şık modellerini ve tüm hizmetlerini bu fuarda sergileyecekler" diye konuştu.

FUAR, ŞOVLARA DA SAHNE OLACAK

Fuar süresince pek çok etkinlik düzenleneceğine işaret eden Alagöz, "Gelinlik defileleri, trio ve dans gösterileri, gezici orkestra, interaktif ödüllü yarışmalar, tango performansı, saç tasarım şovları gibi aktivitelerle ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Bey, toplu nikah töreniyle dört çiftimizin nikahı kıyacak. Ayrıca Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Tarihten Günümüze Gelinlikler Defilesi' ile fuar, görkemli bir açılışa sahne olacak" ifadelerini kullandı.

FUARDA YOK YOK

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Fuarda gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, züccaciye, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumcular stant açacak" dedi. Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı'nın tanıtım toplantısına, KOSGEB Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu, Samsun TSO sayman üyesi Yiğit Tören ve TÜYAP Anadolu Fuarları Samsun Bölge Müdürü Sever Seçer katıldı.