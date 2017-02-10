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EV'leniyoruz Fuarı'na agromec damga vurdu

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EV'leniyoruz Fuarı'na agromec damga vurdu
TÜYAP Samsun EV’leniyoruz 2017 Fuarı’nda katılan Samsun’un yükselen markası agromec, halkla buluşmaya devam ediyor. Kemal Zirai Aletler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Özal, açtıkları stantta misafirlerini ağırlıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı, görkemli bir açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda yeni evleneceklerden evini yenilemeyi düşünen tüm çiftlerin ihtiyaçlarını karşılayacağı marka ürünler sergilenirken, 40 yıl önce Onursal Başkan Osman Özal tarafından Samsun’da kurulan Kemal Zirai Alet İş Makine Sanayi, İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, 12 yıl önce kurduğu agromec markasıyla TÜYAP Samsun EV’leniyoruz 2017 Fuarı’nda misafirlerini ağırlıyor.

agromec-(1).jpgAGROMEC HALKIN MARKASIDIR
Bugün 3 bin noktada hizmet veren Samsun'un yükselen değeri agromec, Samsun EV’leniyoruz 2017 Fuarı’nda açtığı stantla bir kez daha halkının yanında olduğunu kanıtlarken, fuarın ziyaretçileri agromec standına yoğun ilgisi gösteriyor. Samsun Genç İşadamları Derneği (SAMGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kemal Zirai Alet İş Mak. San. İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Özal, halkın markası olduklarını kaydetti.

agromec-(2).jpgYENİ ÜRÜNLERİMİZ TANITIYORUZ
Kemal Zirai Aletler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özal, "Genel Müdürümüz Salih Özal ile agromec olarak, halk neredeyse biz oradayız felsefesiyle yola çıktı. Bu anlamda Samsun’da gerçekleştirilen tüm fuarlarda yerimizi alıyoruz. TÜYAP Samsun EV’leniyoruz 2017 Fuarı’nda da açtığımız stantla halkımızın yanındayız. Açtığımız stantla, yine ürünlerimizi tanıtıyoruz. Görsellerimizle sunumlarımızı yapıyoruz. Promosyonlarımızı, hediyelerimizi veriyoruz. Katılımdan son derece memnunuz. Beklediğimizin üzerinde bir hareketlilik var. Hafta sonu büyük bir patlama yaşanacağını düşünüyorum" dedi.

agromec-(3).jpgTÜM ÇİFTLERİMİZİ FUARA BEKLİYORUZ
Ürünleri her platformda sergilemekten keyif aldıklarını belirten SAMGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Özal, "TÜYAP Türkiye’de sadece 6 şehirde var. Bu da Samsun’da gerçekleştirilen fuarların ne kadar özel olduğunu açıkça ifade ediyor. Şehrimizde olan fuarları da zaten hiç kaçırmıyoruz ve olanca gücümüzle destek veriyoruz. Ve ürünlerimizi tanıtıyoruz. Düğün hazırlığı içerisinde olan, evlenmeye hazırlanan veya evini yeniden yenilemeyi düşünen tüm çiftlerimizi Samsun EV’leniyoruz 2017 Fuarı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

agromec-(4).jpg

Samsun Genç İşadamları Derneği (SAMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç, agromec'in standını ziyaret ederek, SAMGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Özal ile sohbet etti.

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HedefHalk Gazetesi Reklam Müdürü Feride İçkilli, Halkla İlişkiler Danışmanı Hüseyin Unutmaz ve Muhabir Özkan Şengün, agromec'in standını ziyaret ederek, Kemal Zirai Aletler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Özal ile sohbet etti.

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