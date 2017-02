“Ev’leniyoruz” Fuarı’na Nikahlı Açılış

"Samsun EV'leniyoruz 2017" Fuarı görkemli bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Karadeniz Bölgesi'nden sektör markalarının katılımıyla, pek çok önemli etkinliğe sahne olan "Samsun EV'leniyoruz 2017" Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu, Beyaz Eşya ve Ev Elektroniği Fuarı'nın protokol açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni ilk olarak protokol konuşmaları ile başladı. Bu sene 5 tane daha fuar yapacaklarının altını çizen TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Bugün bizim açımızdan çok mutlu bir gün. 2017 fuar sezonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Samsun EV'leniyoruz projesi TÜYAP Fuarcılık açısından yeni bir konsepttir. Bu proje ile birlikte evlenenler, evini yenileyecekler, yeni ev satın alacaklar için bütün ihtiyaçlarını tek çatı altında bulabilecekleri bir fuar organizasyonu hazırladık. Bu fuar yalnızca fuar esnasında yeniliklerin görülmesi ve en güzel koleksiyonlarla ilgili işbirliği yapılmasının da ötesinde Samsun'da ve Karadeniz Bölgesi'nde de iç ticaretimizi geliştirecek bir projedir. Fuar açılmadan önce çok yoğun bir ilgiye mazhar oldu. Açılış töreni sonrasında salonlarımız hınca hınç dolmaya devam ediyor. Bugün açtığımız fuar bu sezonun iyi geçeceğinin de bir göstergesi oldu. Fuarımız Pazar akşamına kadar açık olacak. Fuar organizasyonu kapsamında fotoğraf firmaları, organizasyon firmaları, pasta, kek, çikolata, nikah şekeri, düğün malzemesi, aksesuarları, gelinlik ve damatlık gibi aklınıza gelebilecek her türlü eşya fuar kapsamında görülecektir. Ayrıca fuarda değişik organizasyonlar düzenlenerek vatandaşların ilgisi canlı tutulacaktır. Samsun'da bundan sonra 2017 yılı içerisinde 5 tane daha fuar yapacağız. Bu seneyi 6 fuarla kapatıp ilerleyen senelerde hem fuar sayısını hem de çeşit sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, fuarın çok başarılı olduğunu, küçük esnafların bu fuarlarda daha çok yer alması gerektiğini söyledi.

Haluk Akyüz: "Her sene fuarcılıkta başarı sağlamaya başladık"

Her sene bir önceki seneki fuarlara oranla daha çok gelişim gösterdiklerini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz, "Samsun TSO olarak kendimizdeki ekonomik ortamın gelişmesi babında pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bugün de prestij meselesi olarak adlandırdığımız, kente kazandırılması noktasında insiyatif aldığımız Samsun Fuar ve Kongre Merkezi çatısı altında yeni bir fuar ile sizlerle birlikteyiz. Ortak akılla edinilmiş bir kazanç olan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi ile kısa zamanda pek çok fuarı gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kasım 2014'ten bu yana her yıl fuar sayısında ve sektörel bağlamda başarı yakaladık. Bu grafik bize yapılan yatırımın ne denkli doğru olduğunu, Samsun'un fuar kenti kimliğini hakkıyla taşıdığını gösteriyor. Bu fuarın da Samsunumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Yılmaz: "Bu Fuar ve Kongre Merkezini şehrimizi geliştirmek için yaptık"

Fuar ve Kongre Merkezini şehri ekonomik olarak daha çok geliştirmek için yaptıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu fuar evlenmek ve evlendirmek ile ilgili bir fuar. Her insanın temel ihtiyaçlarının tümünü içini barındıran bir fuar olmuş. Bu fuara katılımın bundan önceki fuarlara olan katılımlardan çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü ev tekstilinden beyaz eşyaya her şeyi kapsayan bir fuarcılık ortamını oluşturmuş olduk. Bir iş günün de yoğun bir katılım oldu. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde katılım daha da artar diye düşünüyorum. Allah bizi muvaffak etsin. Her başarı öyküsü beni sevindiriyor. Samsun'un geleceği ile ilgili konularda fazla ayrıntılarla uğraşmıyorum. Yeter şehrimizin geleceğine katkı versin diye elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. Bu gördüğünüz tesisin yüzde 63'ünü. Yani bu tesis 10 milyon dolar ise bunun 6 milyon 300 bin dolarını biz karşılamışız. Niye yaptık bunu. Şehrimizin ekonomisi bizim hayatımın en önemi konusu. Hepimizin ekonomisini geliştirmek en temel en zorunlu ihtiyaçlarımızdan birisidir. Allah şehrimizi daha büyüyen ekonomilere daha gelişen daha mutlu kişi başına düşen geliri daha fazla olan şehirler kategorisinde Türkiye'nin ilk 10. Şehri konumuna getirir inşallah" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin: "Öncelerden dolar mı diye endişeleniyorduk şimdi yer bulunmuyor"

Fuar ve Kongre Merkezini açtıkların dolar mı diye endişelendiklerini belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin daha sonra firmaların Samsun'daki fuarlarda yer bulmakta zorluk çektiğini vurgulayarak, "Ev'leneceklere ve evleneceklere hayırlı olsun Samsun bu güzelliklere layık bir şehir. İçeriye girdiğimizde insan büyüleniyor. Klasik panayırcılıktan fuarcılığa doğru dönelim derken çok hızlı bir dönüş oldu. Eski dönemleri bir tarafa bıraktık. Yılda 6-7 civarında bu tarz fuarlar açıyoruz. Ama bugünkü fuarın ayrı bir önemi var. Bu fuar TÜYAP tarafından yapılan ilk Ev'leniyoruz fuar ve Samsun'da yapılıyor. Fuarın reklamı ulusal radyolarda geçerken bir bakıma Samsun'un da reklamı yapılmış. Birden fazla ulusal radyoda Samsun'un adının geçmesinden de mutlu oldum. Yani fuar, sadece buradaki insanların görmesini gerektirmiyor. Türkiye'nin her yerde reklamlar marifetiyle de olsa adımız duyuluyor. Onun için fuarlar bu yüzden de desteklenmeli. Burası ilk yapılırken, burası nasıl dolacak diye endişe kapılıyorken şu an itibariyle boş yer yok. Bu sene fuarlarda hiç boş yer yok. Bu Samsun ve çevre iller ve üreticiler için sevindirici bir durum. Bu ve bunun gibi fuarlar hem Samsun'a yakışıyor hem de şehrimizin gelişmesinde yardımcı oluyor. İnşallah bundan sonraki fuarlarımız da yaptığımız fuarlardan daha güzel ve geniş katılımlı olur" açıklamalarında bulundu.

Toplu nikah töreni ve defile

Açılış, protokol konuşmalarının ardından toplu nikah töreniyle devam etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 3 yeni çiftin nikahını kıydı, protokol üyeleri de şahitlik yaptı. Törenin ardından nikahlanan çiftler için hazırlanan dev pasta kesildi. Pasta merasiminin ardından Olgunlaşma Enstitüsünün defile ve düğün dansı gösterisi ile sürdü.

Bugünkü etkinlikler protokol üyelerinin stantları gezmesiyle sonlandı. Fuar Pazar günü akşama kadar ziyaretçilere açık olacak. Açılış töreninde TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Server Seçer de hazır bulundu.