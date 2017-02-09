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Evleri Yanan Aileye Yardım

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Evleri Yanan Aileye Yardım
Kırklareli Engelliler Yaşam Derneği (KEYD) tarafından, yaklaşık 2 ay önce evleri yatak yardımı yapıldı.

Kırklareli Engelliler Yaşam Derneği (KEYD) tarafından, yaklaşık 2 ay önce evleri yatak yardımı yapıldı.

KEYD Başkanı Behice Köseoğlu, yaptığı açıklamada, "Dernek olarak üyelerimiz dışında bizlere ulaşan herkese elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Amacımız her vatandaşımızın engelleri, sorunları aşarak mutlu yaşamasıdır" dedi.

Başkan Köseoğlu, "Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda Kırklareli'nin Merkez Koyunbaba köyünde ikamet eden Y.A. ve İ.A isimli çiftin evinde çıkan yangın sonrası evi kullanılamaz hale geldi. İki evlatları olan Y.A. adlı arkadaşımız evde çocuklarıyla yalnız oldukları sırada sobadan çıkan yangın sonrasında çocuklarını alevler içinden kurtarmayı başardı. Can kaybı çok şükür olmadı, ancak evleri kül oldu. İstanbul'dan Kırklareli'nin Koyunbaba köyüne yeni taşınan aile yeni aldıkları evinde başlarına gelen bu talihsiz olay sebebiyle tüm eşyalarını kaybetti. Yaşanan olayı haber alır almaz yardım etmek için aileye ulaştık. Bizlere destek olan hayırsever vatandaşlarımız sayesinde bu yardımları onlara ulaştırıyoruz. Yangında evleri yanan aile ilk olarak Kırklareli'nde bir ev tuttu. Yangında kaybettiği elektrikli beyaz eşyalarının yerine bir kısmını kendi imkanları ile aldılar. Bayan arkadaşımız kendisi çok mütevazi kendisine yapılan yardımları almak istemediğini ama mecbur kaldığını bizlere iletiyor. Ortaokul çağında iki çocukları var. Şuanda bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu günde bir hayırsever vatandaşımız sayesinde ailenin çocukları yatakları olmadığı için uzun bir süredir yer yataklarında yatıyordu. Bu anlamda ihtiyaç duydukları yatakları Kırklareli Belediyesinin nakliye yardımı ile yatakları aileye teslim ettik. Yardım edebilecek kurumlarımızın da devreye girmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Evleri Yanan Aileye Yardım

Evleri Yanan Aileye Yardım

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