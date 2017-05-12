Evlerinde Öldürülen Çevreci Büyüknohutçu Çifti İçin Saygı Duruşu

Antalya Kent Konseyi'nde, iki gün önce Finike ilçesinde vahşice öldürülen Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Antalya Kent Konseyi'nde, iki gün önce Finike ilçesinde vahşice öldürülen Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Konsey Başkanı Semanur Kurt, faillerin en ağır cezayı almasını istedi.

Kent Konseyi Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin vahşi bir şekilde katledildiğini belirterek sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kurt, Antalya Kent Konseyi ve uzun yıllar Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanlığı yapan çevre dostu, toplumsal sorunlara duyarlı, usulsüz uygulamalara hukuk kuralları kapsamında mücadele eden, taş ocakları konusunda verdiği mücadele ile tanınan Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun, Finike'deki dağ evlerinde katledildiğini söyledi.

Büyüknohutçu çiftinin ölümünün tüm Antalya'yı derinden sarstığını dile getiren Kurt, "Büyüknohutçu, son yıllarda yaşamını sürdürdüğü Finike'de sedir ormanlarının korunması ve taş ocaklarının çevreye verdiği zarar konusunda mücadelesini azimle sürdürüyordu. Tek tesellimiz onurlu mücadelesinde elde edilen kazanımları kısa sürede yok edilmemesi olacaktır. Bu duyarlılık tüm Antalyalılara örnek olmalıdır. Antalya Kent Konseyi ve kamuoyu olarak bu vahşi ve hunharca işlenen cinayetin faillerinin ve gerçek sebeplerinin ortaya çıkartılmasını bekliyoruz. Sebebi ne olursa olsun insanlar böyle hunharca katledilemez. Bu katliamı yapanları ve varsa yaptıranları lanetliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından, Kent Konseyi üyeleri ve çevreciler Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Öte yandan salonda bulunan Büyüknohutçı çiftinin fotoğrafını gören ve dokunan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Finike'nin Turunçova Mahallesi'ndeki Kızılcık Yaylası'nda iki gün önce öldürülen KİRADER Genel Başkanı Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun (61) cenazesi, yarın Antalya'da toprağa verilecek.