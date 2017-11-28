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Evlilik Hazırlıkları Erken Başlıyor

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Evlilik Hazırlıkları Erken Başlıyor
Yeni evlenecek, beyaz eşyasını yenileyecek, konut alacakların sabırsızlıkla beklediği Home City AVM’nin açılışına sayılı günler kaldı

2018’in ilk ayında kapılarını açacak olan Home City Pendik AVM, yeni ev kuracaklar için tek adres olmak için hazırlanıyor. Mobilyadan, beyaz eşyaya, halıdan ev tekstiline kadar binlerce seçeneğin sunulacağı Home City’de en sevilen markalar, yeni evlenecek çiftleri bekliyor.
A’dan Z’ye bir evin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında toplama hedefiyle yola çıkan ‘ev uzmanı’ Home City, değişik mobilya modelleri incelemek ve farklı seçenekleri değerlendirmek için de özel bir adres olacak. Türkiye’nin ilk ‘Mobilya ve Dekorasyon’ alışveriş merkezi olan Home City, açılışa özel yeni evlenecek çiftler için de birbirinden büyük kampanyaları ile de fark yaratacak. 50 bin metrekare alan üzerine kurulu Home City AVM’de 120 marka hizmet verecek.

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