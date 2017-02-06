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Evlilik Ve Düğün Fuarı Ankara’da Kapılarını Ziyaretçilere Açıyor

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Evlilik Ve Düğün Fuarı Ankara’da Kapılarını Ziyaretçilere Açıyor
Evlilik ve Düğün Fuarı, Ankara Altınpark ANFA fuar alanında 9-12 Mart tarihleri arasında görücüye çıkıyor.

Evlilik ve Düğün Fuarı, Ankara Altınpark ANFA fuar alanında 9-12 Mart tarihleri arasında görücüye çıkıyor.

Düğün, organizasyon firmalarının yanı sıra kuyumcu, emlak ve inşaat firmaları, çeyiz mağazaları, ev tekstil firmaları, züccaciye, beyaz eşya ve mobilya firmalarının geniş katılımıyla gerçekleşecek olan fuarda gelinlikten damatlığa, organizasyon firmalarından nikah ve balo salonuna, fotoğraf stüdyosundan kuaföre kadar ziyaretçiler her şeyi bir arada bulabilecek. Hoteller, kozmetik firmaları ve çiçekçilerin yanı sıra kına ile el süsleme sanatı yapanların da katılacağı fuarı 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dans gösterimlerinin yer alacağı fuara klasik arabaların damga vurması bekleniyor. Klasik ve nostaljik gelin arabası modellerinin sergileneceği fuarda faytonlarla geziler düzenlenecek, Kapadokya'dan özel olarak getirilen balonlarla turlar gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilere indirim çeki ve sürpriz hediyeler

Anatolia Group tarafından düzenlenecek fuara ziyaretçi olarak gelenler, firmaların özel indirim çeklerinden elde edecek, sürpriz hediyelerle evlilik hazırlıklarını eğlenceli bir şekilde yapacak. 9-12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara çok sayıda ünlü ismin yanı sıra sanatçıların da katılması bekleniyor. Magazin dünyasının yakından tanıdığı çok sayıda mankenin katılımıyla düzenlenecek defilenin ise büyük ilgi uyandıracağı düşünülüyor.

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