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Evrim Esendemir: “Ligin Kırılma Maçını Oynadık”

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Evrim Esendemir: “Ligin Kırılma Maçını Oynadık”
Osmanlıspor'da İrfan Buz'un yardımcısı Evrim Esendemir, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bugün çok iyi maç çıkardı....

Osmanlıspor'da İrfan Buz'un yardımcısı Evrim Esendemir, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bugün çok iyi maç çıkardı. Ve belki de bizim için ligin kırılma maçını oynadık" dedi.

Süper Lig'in 13. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Başkent derbisini Osmanlıspor 2-0 kazandı. Geçtiğimiz hafta ceza alan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un yerine takımın başında, Buz'un yardımcısı Evrim Esendemir vardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esendemir, "Zor geçeceğini bildiğimiz bir maça çıktık. Geçen haftadaki gibi iyi bir oyun oynayamayacaktık. Kazanacak oyunu oynamalıydık ve oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık ve 3 puanla dönüyoruz, mutluyuz. Trabzon'daki maçın temposu çok yüksekti. Bir de son dakikadaki golle talihsiz bir şekilde puan dahi alamadan evimize dönmüş olmak, psikolojik olarak çok tahribat bırakmıştı oyuncuların üzerinde. Arkadaşlar bugün çok iyi maç çıkardı. Ligin kırılma maçını oynadık. Bu kadar yaslanmak oyunun bir parçası değildi. Ama takdir ederseniz ki öne geçtik. Oyunun içindeki planları tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Kenarda hocamızın olmaması oyuncularımızı etkiledi" ifadelerini kullandı.

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