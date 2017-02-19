Evsiz Bir Şahıs Sokakta Ölü Bulundu

Ortaköy'de sokakta yaşayan bir şahıs terk edilmiş bir alanda ölü bulundu.

Ortaköy'de sokakta yaşayan bir şahıs terk edilmiş bir alanda ölü bulundu.

Olay, Ortaköy Mahallesi Müsahip Sokak'ta terk edilmiş bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan şahıs üzerinde incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri şahsın henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin 38 yaşındaki Doğan Gerçel olduğu belirlendi. Gerçel'in öldüğü noktaya araştırma yapmak üzere olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Doğan Gerçel'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan Gerçel'i tanıdığını söyleyen vatandaşlar şahsın aslında bir evi ve ailesi olduğunu fakat eve gitmediğini belirtti. Gerçel'in yıllardır evsiz olarak sokaklarda yaşadığı öğrenildi.

"Eve çağırdılar fakat o istemedi"

Doğan Gerçel'in mahalle arkadaşı olan Cengiz İrevül, "Dışarıda kalıyordu, uzun zamandır da dışarıdaydı. Aşağı yukarı 3-4 seneden beridir dışarıdaydı. Babası yoktu zaten annesi ve kız kardeşi hepsi geliyordu yanına, soruyorlardı. Eve çağırdılar fakat o istemedi, ben burada kalacağım dedi. Burayı da yeni keşfetmiş herhalde, burada yatıyordu. Yukarıdan bir bayan görmüş herhalde polisi aramış, polisler gelmiş o şekilde haberimiz oldu. Ben çocukluğumdan beri tanıyorum, babasını, bütün ailesini tanırım" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.