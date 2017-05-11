Expo 2021 Resmen Hatay’da

"EXPO 2021 Hatay" için resmi imzalar atıldı. Başvuru sürecinden itibaren kentte büyük heyecan uyandıran ve şehrin tüm dinamiklerini bir araya getiren EXPO...

"EXPO 2021 Hatay" için resmi imzalar atıldı. Başvuru sürecinden itibaren kentte büyük heyecan uyandıran ve şehrin tüm dinamiklerini bir araya getiren EXPO 2021, artık resmen Hatay'ın oldu.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, büyük organizasyonu Hatay'a alabilmek amacıyla 2 sunum yaptıklarını, son sunumun ardından EXPO 2021'in Hatay'da gerçekleştirilmesine karar verildiğini ve imzaların atıldığını kaydetti. Başkan Savaş, "Altı yıldır savaşın gölgesinde yaşayan bir şehir olarak psikolojik ve sosyolojik yönden olumsuz etkilendik. Savaş sonuçlandıktan sonra yalnızca Hatay'ın değil savaştan etkilenen herkesin moral ve motivasyona ihtiyacı var. Yüzyıllardır 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapmış bir şehir olarak. Museviliğin, Hıristiyanlığın ve İslamiyet'in Anadolu'daki ilk ibadet yeri olan ve bu dinlere mensup kişilerin sevgi, barış, huzur ve kardeşçe yaşadığı bir şehirde bu büyük organizasyonun yapılması hem bize hem de çevre ülkelere umut ışığı olacaktır. Bu organizasyon insanlar arasındaki kardeşliğin pekişmesine katkı sağlayacaktır. Devletler menfaatler doğrultusunda çalışıyor ancak belediyeler ve STK'lar bir anne şefkatiyle çalışmalılar. Sivil toplum örgütünüzün Hatay'a ve bu coğrafyaya kucak açmasından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu organizasyonun Ortadoğu barışına da katkı sağlayacağı kanısında olduğunu vurgulayan Başkan Savaş, EXPO'nun Hatay'da yapılmasının insanlık adına önemli bir karar olduğunun altını çizdi.

"Hatay'da olmak bizim için büyük bir onur"

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Oosterom da Hatay'da olmaktan onur duyduklarını belirterek, "Tüm AIPH üyeleri adına misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Az sonra atacağımız imzalar herkes için çok önemli. Hissiyatım bizim için ve Hatay için EXPO sürecinin ilk adımların en iyi şekilde atıldığı yönünde. 1960'lardan bu yana fuarcılık ve EXPO ile ilgili deneyimlerimiz mevcut. Tüm bu deneyimlerimiz ışığında 2021 EXPO'nun en iyi şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Süs sektöründe bilgiyi paylaşmak tüm dünya için çok önemli. İlerleyen yıllarda çok iyi bir ilişkimiz olacağından eminim. Sizlere başarılar diliyorum" dedi.

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise, "Bizim için burada bulunmak çok önemli. Çünkü EXPO tek kişilik bir proje değil. Herkesin yer alması gereken bir süreç. Bu süreçteki en önemli paydaşların şehirde yaşayan vatandaşlar olduğu kanısındayım. Vatandaşlardan aldığınız destek beni gerçekten etkiledi. EXPO'nun yanı sıra şehrin kalkınması için önemli projelere imza attığınızı düşünüyorum. Tüm farklı görüşlerin ve dinlerin tek çatı altında ve harmoniyle yaşıyor olması çok güzel. EXPO da benzer niteliklere sahip. Dünya Hatay noktasında endişe yaşıyor olabilir. Ama bir araya gelmek ve bu tecrübeleri paylaşmak çok güzel. Proje çok güzel eğer bu süreci başarıyla götürmek istiyorsak çok çalışmalıyız. Başarılı bir organizasyona imza atacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.