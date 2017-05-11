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Eylem Hazırlığında Olan 11 Kişi Yakalandı

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Eylem Hazırlığında Olan 11 Kişi Yakalandı
İzmir'de güvenlik güçlerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen Devrimci Komünistler/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) üyesi 11 kişi polis...

İzmir'de güvenlik güçlerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen Devrimci Komünistler/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) üyesi 11 kişi polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Konak ve Bayındır ilçelerinde Devrimci Komünistler/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) üyelerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken, Devrimci Parti İzmir İl Binasında da polis ekipleri arama yaptı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların Suriye'de öldürülen "Mehmet" kod adlı Ulaş Bayraktaroğlu'nun sözde intikamını almak amacıyla güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları öğrenildi.

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