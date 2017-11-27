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Eylem Hazırlığında Olan 9 Kişi Gözaltına Alındı

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Eylem Hazırlığında Olan 9 Kişi Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kuruluş yıl dönümü olarak belirtilen 27 Kasım'da eylem hazırlığında olan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kuruluş yıl dönümü olarak belirtilen 27 Kasım'da eylem hazırlığında olan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında soruşturma başlatılan 9 şüpheli hakkında geniş çaplı bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırma sonucunda, şüpheli şahısların bazılarının Çorlu İlçesi Kızılpınar Mahallesinde korsan gösteri eylemi gerçekleştirdikleri, terör örgütü adına kamulaştırma adı altında çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ve şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün kuruluş yıl dönümü olarak belirtilen 27 Kasım'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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