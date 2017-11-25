Eylem Hazırlığındaki Pkk’lılara Operasyon: 9 Gözaltı

İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'ya mensup 9 terörist yakalandı.

İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'ya mensup 9 terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 27 Kasım'da eylem yapmaya hazırlanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi bir grup tespit edildi. Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Kağıthane, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye'de daha önce belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yapan polis, örgütün kuruluş yıldönümünde bombalı, silahlı ve molotoflu saldırı hazırlığında olan 9 teröristi gözaltına aldı.

Operasyonda PKK/KCK mensuplarıyla birlikte çeşitli düzenekler, bir tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi ile eylem içeren örgütsel dokümanlar ele geçti.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.