Malatya'da kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilen KESK'li 4 eylemci, 43'üncü kez izinszi eylem yapınca yine gözaltına alındı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) üyesi öğretmenler Umut Sertaç Ökdemir, Özkan Karataş ve Erdoğan Canpolat ile sağlıkçı Cengiz Uğurlu bugün de Yüzüncü Yıl Kavşağında eylem yapmak istedi. İzinsiz eylem yapmak isteyen KESK'lileri polis ekipleri dağılmaları yönünde uyardı. Ancak uyarıları dikkate almayan eylemciler basın açıklaması yapmaya devam edince polis 4 eylemciyi gözaltına aldı. İhraç edildikleri günden bu yana 43'üncü kez gözaltına alınan 4 isim haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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Eylem Yapmak İsteyen Kesk’liler 43’üncü Kez Gözaltına Alındı
Malatya'da kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilen KESK'li 4 eylemci, 43'üncü kez izinszi eylem yapınca yine gözaltına alındı.
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