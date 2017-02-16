Eyof 2017’ De Üçüncü Gün Bireysel Yarışlarla Devam Etti

EYOF 2017 Erzurum'un 3. gününde 5 farklı branşta 14-18 yaş arası sporcular bireysel yarışlarda mücadele etti.

EYOF 2017 Erzurum'un 3. gününde 5 farklı branşta 14-18 yaş arası sporcular bireysel yarışlarda mücadele etti.

Kandilli Kayak Merkezi'ndeki 10 km yarışını, 7.5 kilometrede 4. olan Fransız atlet Thomas Briffaz iki atışını kaçırıp ceza almasına rağmen 28.45.9'luk derecesiyle kazandı. İkinciliği bir diğer Fransız Jason Drezet elde ederken, üçüncülük ise Andrei Viukhin'in oldu.

Kadınlarda ise altın madalyaya ulaşan isim Rusya'dan Anna Grigoreva oldu. Toplamda 3 atış kaçırmasına karşın 24.45.8'lik derecesiyle birinci olan Grigoreva'nın ardından ikinci sırayı vatandaşı Anastasia Shevchnko aldı. Üçüncülük ise Fransız Camille Bened'e gitti.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Okan Alalma 36. olurken Cihad Demir 37, Hayri Yaşar 45, Adem Ataş da 47. oldu. Kadınlarda Türkiye adına yarışan Gülşah Ağa 21, Bahar Sönmez 37, Büşra Çelebi 43 ve Nazlıcan Düzce ise 45. oldu.

Sürat Pateni: Kızlarda Rasskazova, erkeklerde Murphy güldü

Sürat Pateni Salonu'nda büyük çekişmeye sahne olan 1500 metre yarışında kızlarda Rusya'dan Vera Rasskazova 2.35.111'lik derecesiyle şampiyon olurken, bir diğer Rus Soyfa Boytsova 2., İtalya'dan Melissa Tunno da 3. oldu.

Kazaların damga vurduğu erkeklerde yarışı sonrasında mutlu sona ulaşan isim Lüksemburg'tan Peter Murphy oldu. 2.24.536'lık derece ile 1. olan Murphy'yi, Rusya'dan Konstantin Ivliev ve İtalya'dan Spechenhauser Luca takip etti.

Kızlarda Türkiye adına yarılan Sema Çirti, erkeklerde de Hazar Karagöl yarı finale yükselmelerine rağmen final biletini kazanamadılar. Kızlarda Kübra Uzun, erkeklerde de Fatih Özden eleme gruplarından yükselemedi.

Alp Disiplini: Slalom Tomsic'in işi

Avea Pisti'nde koşulan Kızlar Slalom yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Sloven sporcu Nika Tomsic, ilk etabı 52.84, ikinci etabı 55.80 ve toplamda 1:548.64'lük dereceyle şampiyon oldu. Yarışta ikinciliği Finlandiya'dan Nella Korpio elde ederken, üçüncülük ise İtalyan Lara Della Mea'nın oldu.

Türkiye'yi yarışlarda temsil eden sporculardan en iyi dereceyi 2:09.02 ile 34. sırada kalan Sıla Kara yaptı. Yarışta Lara Pelin Tamer 36., Tayra Tunca 39. sırada yerini alırken, Dila Çakmak ise yarışı tamamlayamadı.

Artistik Patinaj: Başar, bronzu son anda kaçırdı

Yenişehir Buz Pateni Salonu'nda yapılan artistik patinaj serbest program müsabakası sonrasında Türkiye ikinci madalyasını son anda kaçırdı. Erkekler kısa programda 3. olan Başar Oktar, iki kez talihsizlik yaşayınca mücadeleyi 4. sırada tamamladı. Erkekler artistik patinajda mutlu sona ulaşan isim ise Petr Gumennik oldu. Rus sporcu kısa programdan sonra serbest programda da zirveyi kimseye bırakmadı ve toplamda 195.21 puanla altın madalyaya uzandı. Erkekler artistik patinajda ikinciliği İtalya'dan Daniel Grassl elde ederken, üçüncülük ise Gürcistan'dan Nika Egadze'nin oldu.

Kızlarda ise şampiyonluk Rus sporcu Alina Zagitova'nın oldu. Zagitova kısa programı ilk sırada noktaladıktan sonra serbest programın da en iyisi olarak, toplamda 187.06 puanla altın madalyayı kazandı. Kızlarda gümüş madalya Ukrayna'dan Anastasia Gozhva'nın olurken, bronz madalyayı ise İtalya'dan Lucrezia Gennaro kazandı. Kızlarda Türkiye'yi temsil eden 15 yaşındaki Ekin Saygı, topladığı 83.68 puanla 17. sırayı aldı.

Curling: Rusya'nın geri dönüşü

Curling Arena'da kızlar grup 4. maçları Rusya'nın geri dönüşüne sahne oldu. 4 end sonunda Norveç karşısında 4-1'lik skor dezavantajına düşen Rusya, 8. devrede elde ettiği 3 puanla rakibini 8-4 yendi. Türkiye'nin iki takımını karşı karşıya getiren karşılaşmada ise gülen Türkiye 2 takımını 11-2 yenen Türkiye 1 takımı oldu.

Erkekler grup üçüncü maçında Türkiye, Hollanda'yı uzatmaya giden maçta 7, 8 ve uzatma devresinde ortaya koyduğu oyunla 8-7 yendi. Rusya ise Slovenya'yı 5-3'le geçti. Erkekler dördüncü maçlarında ise Slovenya Hollanda'yı 6-3, Norveç de Rusya'yı 3-2'lik sonuçlarla yendi.

Buz Hokeyi: Günün kazananı Fransa

Buz Hokeyi Arena'da A Grubu ikinci maçında Türkiye ile karşılaşan Fransa, rakibini 10-0 yendi. Horozlar ilk devreyi 4-0'la geçerken ikinci devrede ise 3 gol buldu. Son devrede ay-yıldızlılar karşısında 3 gol daha bularak mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Snowboard: İki madalya, tek ülke

Erzurum Palandöken Kardelen Pisti'nde yapılan snowboard cross yarışlarında hem erkeklerde hem de kızlarda kazanan Fransız atletler oldu. Kızlarda 70 puanla mutlu sona ulaşan isim Agathe Sillieres olurken gümüş madalya vatandaşı Kim Martinez'e gitti. Bronz madalyayı ise Britanya'dan Ellie Soutter kazandı.

Erkeklerde podyumun en üstünde 50 puan toplayan Fransız Lucas Cornillat yer aldı. İkincilik Ukraynalı Glib Mostovenko'nun olurken Rusya'dan Daniil Donskikh üçüncü sırayı elde etti.