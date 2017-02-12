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Eyof 2017 Erzurum Basın Toplantısı Yapıldı

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Eyof 2017 Erzurum Basın Toplantısı Yapıldı
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) basın toplantısı yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) basın toplantısı yapıldı.

Palandökende bir otelde yapılan basın toplantısına Liney Halldosrdottır, TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, EOC Vekil Başkanı Janez Kocijani, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzı, EYOF 2017 Erzurum Genel Koordinatörü Necati Kaplan katıldı.

EOC Vekil Başkanı Janez Kocijani, "Türkiye Olimpiyat Komitesi bu kadar kısa bir sürede çok güzel bir iş çıkardı. EYOF bu yıl ki en önemli organizasyonlarımızdan birisidir" dedi.

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, EYOF'a 34 ülkeden 675'i sporcu olmak üzere bin 311 kişinin katılacağını belirterek, "Erzurum'da yaptığımız Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivaline 34 ülkeden 675'i sporcu olmak üzere bin 311 kişi katılacaktır. İtalya dışındaki bütün ülkeler EYOF köyüne yerleşmiş durumdadır. Yarışmaya katılacak bütün sporculara başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Türk Milli sporcuların gençliğe büyük ilham kaynağı olacağını söyleyen TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, "Bu hayali kuran çocuklarımız bugün Avrupa Gençlik Olimpik Festivalinde sporcu olarak yarışacaklar. Bizim Türk milli sporcularımız da buradaki gençliğe büyük ilham kaynağı olacağı ve gelecekte olimpiyat madalyası kazanacak gençlerin yetişeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Eyof 2017 Erzurum Basın Toplantısı Yapıldı

Eyof 2017 Erzurum Basın Toplantısı Yapıldı

Eyof 2017 Erzurum Basın Toplantısı Yapıldı

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