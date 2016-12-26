  • BIST 77.193
  • Altın 127,934
  • Dolar 3,5066
  • Euro 3,6639
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Eyof Sokağı Kuruluyor

» »
Eyof Sokağı Kuruluyor
Erzurum Atatürk Üniversitesi, 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için şehre gelecek genç sporcuların güzel...

Erzurum Atatürk Üniversitesi, 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için şehre gelecek genç sporcuların güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayacak, tamamen organizasyona özel EYOF Sokağı kuracak.

Türkiye'nin ilk kez düzenleyeceği 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için geri sayım sürüyor. Hazırlık çerçevesinde kolları sıvayan Erzurum Atatürk Üniversitesi, tamamen organizasyona özel bir etkinlik alanı olan EYOF Sokağı'nı hayata geçiriyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, 2011 Universiade'da böyle bir sokağın olmadığını belirtip "Sporcular sadece kampus içinde birtakım yerlere gidiyorlardı. Ama artık onlara yeni bir dizaynla, özel bir sokak sunacağız. EYOF için çok özel hazırlıklar yaptık. Daha önce Buzdan Heykeller Koridoru yoktu, bu sokak yoktu. Sahne, konser, etkinlik alanı yoktu. Anı fotoğraf alanı yoktu. İlk defa olacak" dedi.

EYOF Sokağı'nın Danimarka Kopenhag'daki Tivoli Bahçeleri'ne benzer bir alan olacağını dile getiren Ercişli "Biz biraz daha farklı yapacağız. Kış manzaraları olacak ve farklı bir ışıklandırma sistemi kullanacağız. Sporcular burada iyi vakit geçirecekler" diye konuştu.

Erzurum'un kültürü yansıtılacak

Üniversite içinde ayrı bir etkinlik alanı oluşturmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Sezai Ercişli, "Bunun ismini de üniversite yönetimi olarak EYOF Sokağı olarak belirledik. Normalde bizim üniversitenin merkezinde bu formata uygun birkaç tane yer var. Sütunlarla yapılmış, pergolalarla çevrilmiş alanlarımız var. Yürüme yerleri hazır. Sadece tezgahlar eklenecek. Çok zor bir iş değil. Ne yapmak istiyoruz? Tezgahlar ve satış birimleri olacak bu sokakta. Burada satılacak ürünleri ikiye ayırabiliriz. Birisi yöresel Erzurum'a ait ürünler. Bunlar yiyecek ve giyecek olarak ikiye ayrılıyor. Bir de sporculara hitap edecek yiyecekler olacak. Dükkanların sayısı da yaklaşık 60 civarında olacak" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin sembolleri yer alacak

EYOF Sokağı'nın sporcuların konaklama alanlarına çok yakın bir yerde olacağını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercişli, şöyle konuştu:

"EYOF Sokağı'nın bitiminde bizim bir meydanımız var. Oraya da yarışmacı ülkelerin sembol yapılarının buzdan heykellerini yapmayı düşünüyoruz. Bir Eiffel Kulesi, bir yel değirmeni, bir Pizza Kulesi gibi."

Organizasyon süresince kullanılacak

"EYOF Sokağı dışında ikincil bir aktivite alanı olarak botanik bahçemiz var. Erzurum'un keyifli manzarasını görebileceğiniz muhteşem bir yer. Çok güzel yürüme alanları var, çok kaliteli. Bahçemiz aynı zamanda Palandöken Dağları'nı görüyor. EYOF Sokağı ile botanik bahçemiz birbirine oldukça yakın. Her iki alanı da organizasyon süresince kullanmayı düşünüyoruz."

'Şehrimizin gücünü göstermek istiyoruz'

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın bu projeye çok önem verdiğini belirten Ercişli, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın bizlere çok önemli bir sorusu oldu: "Erzurum 2017'den sporcuların hafızalarında ne kalacak?" EYOF Sokağı kesinlikle kalacak. Botanik bahçe kesinlikle kalacak. Dolayısıyla biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Burayı daha fazla nasıl zenginleştiririz diye düşünüyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak bizim bu şehrin, üniversitenin ve ülkenin tanıtımında çok önemli bir misyonumuzun olduğunu biliyoruz. Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemizin gücünü burada göstermek istiyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbekirspor’da Kamp Programı Belli Oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 12:33
  • Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyunlarını Kayseri’ye Getirmeye Devam Ediyor26 Aralık 2016 Pazartesi 12:33
  • Diyarbekirspor’un Kadın Futbolcuları Farklı Yenildi26 Aralık 2016 Pazartesi 12:33
  • İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Mont Yardımı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:28
  • Çaldıran’da Okullar Tatil Edildi26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Kdz. Ereğli’ye Spor Parkı Yapılıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Eyof Sokağı Kuruluyor26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • "Aşk" Fotoğraf Sergisi Açıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Başkan Albayrak’ın Bininci Gün Mesajı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
  • Hisarcık Belediyespor’dan 6 Gollü Galibiyet26 Aralık 2016 Pazartesi 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti