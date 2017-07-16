Eyüp 15 Temmuz’da Yine Tek Vücut Oldu

Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain kalkışmanın yıl dönümünde Eyüp Belediyesinin Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlediği programla...

Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain kalkışmanın yıl dönümünde Eyüp Belediyesinin Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlediği programla 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Eyüplüler, 15 Temmuz kahramanları için düzenlenen anma programında tek vücut olarak tüm dünyaya bu ülke için hain planlar yapanların karşılarında milleti bulacakları, hain emellerine hiçbir zaman ulaşamayacakları mesajını verdi. Program öncesi Eyüp Sultan Meydanı gül suyu ile yıkandı. Gül kokuları arasında meydana dizilen sandalyeler saatler öncesinden vatandaşlar tarafından doldurulmaya başlandı. Programa Başkan Remzi Aydın ile birlikte Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Oktay, BBP Eyüp İlçe Başkanı Ali Mazhar Kır, Saadet Partisi Eyüp İlçe Başkanı İlker Çiftçi, MHP Eyüp İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Yazıcı, Eyüplü 15 Temmuz gazilerimiz İskender Çadırcıer, Ergin Yapıcı, Fatih Beder, Ayhan Kayalı, İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Eyüp İlçe Müftüsü Muammer Ayan ve TÜRSAB Genel Başkanı Başaran Ulusoy katıldı. Meydana kurulan dev led ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ankara'da yaptığı konuşmalar canlı olarak yayınlandı.

"O gece doğan milletimizin şafağını unutmayacağız"

Başkan Aydın programda yaptığı konuşmada, "O karanlık geceyi, o gece doğan milletimizin şafağını hiçbir zaman unutmayacağız. O gece FETÖ'nün terör ve işgal girişimi başlayınca milyonlarla yine meydanlardaydık. Vatan savunması yaptık, istiklal savunması yaptık. Namusumuzu namahrem ellerden koruduk. Hainlerin ellerini, emellerini hep beraber kırdık. Kurtuluş Savaşımızın bitmediğini 15 Temmuz gecesi bir kez daha gördük. FETÖ terör ve işgal girişiminin, ihanetin baş aktörleri kahraman ordumuzun elbiselerini çalmış hainlerdi. Uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla üzerimize ateş açtılar. Binlerce yıllık tarihimizde bu kadar hain, bu kadar satılmışına ilk kez şahit olduk. Bu millet istiklalinden vazgeçmez, bu millet esir edilemez. Sanki Çanakkalede'ydik. Hainlerin ellerinden tanklarını çekip alanlar kınalı kuzulardı. Bir anda yeryüzünün en sivil ordusu kurulmuştu. Ordu millet ne demektir, o gece bizzat gördüm. Her biri birbirinden kahraman 249 canımız toprağa düştü. 2 bin 193 vatandaşımız gazilik payesine erdi. O gece gönül coğrafyamızda kardeşlerimizin kalbi bizim için atıyordu. Fiili ve kavli duayla yanımızda saf tuttular. Eyüp Sultan İstanbul'un tapusudur. Saf imanın işaret taşıdır. Bu tapu burada oldukça ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayacağız. Hainleri, ihaneti de unutmayacağız. Yaşasın Türkiye, yaşasın millet, yaşasın hak, yaşasın 15 Temmuz destanımız" dedi.

Başkan Aydın'ın konuşması meydanda bulunan vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Ardından Eyüp Kaymakamı Dölek, AK Parti İlçe Başkanı Aykaç ile programa katılan diğer siyasi parti temsilcileri ile Prof. Dr. Karataş'ın yaptığı konuşmalarda ve ilçede bulunan STK'lar adına Eyüp İHH Temsilcisi Murat İnkaya'nın yaptığı ortak açıklamada, 15 Temmuz'da hain girişime kalkışan, vatandaşın üzerine bomba yağdıran eli kanlı terör örgütü üyelerinin sonlarının hüsran olduğu, bazılarının fareler gibi kaçacak delik ararken düştükleri rezil durumlar anlatıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dik duruş gösteren imanla, korkmadan, yılmadan hainlerin üzerine giden milletimizin bir daha böyle bir hainliğe fırsat vermeyeceği vurgulandı. Her daim dik duruş sergileyerek, birlik beraberlik içerisinde yek vücut olduğumuz sürece kimsenin bu ülkede hain emellerine ulaşamayacağı, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü oyunun kolaylıkla bozulacağı mesajları verildi.

Kürsüye tek tek davet edilen Eyüplü gaziler de o gece yaşananları, olayların yaşandığı anlardaki duygu ve düşüncelerini vatandaşlara aktardılar. Düzenlenen programda ayrıca Eyüp Kaymakamlığı Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu 15 Temmuz marşları, şiirleri ve ilahiler seslendirdi. Topluluk içerisinde bulunan Sahra Aslan ve Şarife Nur Yılmaz isimli öğrenciler 15 Temmuz akşamı yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattılar. Mehterhan Takımı'nın konserinin ardından ise Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, hep birlikte dualar edildi. Meydanda bulunan genç yaşlı herkes ellerini açarak dualara eşlik etti.

Tören için hazırlanan dev ekranda gösterilen 15 Temmuz ile ilgili belgeseller, klipler ve o geceye ait görüntüler ise meydanda bulunan 7'den 70'e herkesin duydu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Genç yaşlı bir çok vatandaş bu anlarda göz yaşlarına hakim olamadı. Bir yandan ekrandan görüntüleri seyreden vatandaşlar bir yandan da göz yaşı dökerek, bir daha 15 Temmuz gibi gecelerin yaşanmaması için dua ettiler.

Eyüp Belediyesi ekipleri vatandaşlara sabah namazına kadar çay, su, çorba, meyve suyu ve simit ikramları yaptı. Bu arada sabah saatlerine kadar sahne kenarında gençler bayrak nöbeti tuttular.