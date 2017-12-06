Eyüp Arın: "Emin Adımlarla Yürüyüp Adanaspor’u Yaşatacağız"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, "Adanaspor takımı hedefi olan bir camiadır. Kim gelirse gelsin biz bu yolda emin adımlarla yürüyüp Adanaspor'u yaşatacağız"...

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, "Adanaspor takımı hedefi olan bir camiadır. Kim gelirse gelsin biz bu yolda emin adımlarla yürüyüp Adanaspor'u yaşatacağız" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın istafa etmesinin ardından takımın başına getirilen Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın, TFF 1. Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacakları Elazığspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Elazığspor'un iyi bir takım olduğunu ancak kendilerinin de çok sıkı çalıştığını belirten Arın, şu ifadelere yer verdi:

"Elazığspor bu ligin bence iyi takımlarından bir tanesi. İyi birlikteliği sağlayan bir arada oynamayı başarabilen bir takım. İnişli çıkışlı bir grafik sergiliyorlar. Eksik bölgeleri var. Onlar iyi yönlerini kapatıp eksik bölgelerinden vurmaya çalışacağız. Bekleyerek oynayacağız. Sabırlı ve arzulu oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara seçenekler sundum. Zor bir viraja giriyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Canla başla çalışacağız. Bu hafta Didi ligde dördüncü sarı kartını gördü ve bizimle olamayacak. Hep söylüyorum Adanaspor takımı hedefi olan bir camiadır. Kim gelirse gelsin biz bu yolda emin adımlarla yürüyüp Adanaspor'u yaşatacağız."