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Eyüp Sultan’da Mevlit Kandili Coşkusu Havadan Görüntülendi

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Eyüp Sultan’da Mevlit Kandili Coşkusu Havadan Görüntülendi
Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Vatandaşların kandil coşkusu drone ile havadan görüntülendi.

Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Vatandaşların kandil coşkusu drone ile havadan görüntülendi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili'ni idrak etmek için Eyüp Sultan'a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Mevlit Kandili'nde yatsı namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Vatandaşların Eyüp Sultan Camii'ne akın etmesi drone ile havadan görüntülenirken, caminin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı.

Yatsı namazı için Eyüp Sultan'a gelen Nigar Doğandurdu, "Buraya arkadaşlarımla birlikte geldim tek olduğumuz zaman gelmek zor olabiliyor. Eyüp Sultan'a ibadet etmek için geldik, Rabbimize karşı görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Namaz sonrası duygularını aktaran Ensar Batır, "Tüm Türkiye'nin, tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. İmkan buldukça Eyüp Sultan'a geliyoruz. İbadetlerimizi ve dualarımızı ediyoruz" şeklinde konuştu.

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