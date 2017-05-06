Eyüplü Buluşçular Nefes Kesti

TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda projeleri kabul edilen Esentepe İlk ve Ortaokulu'ndaki genç beyinler, parlak fikirlerini sergiledi.

TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda projeleri kabul edilen Esentepe İlk ve Ortaokulu'ndaki genç beyinler, parlak fikirlerini sergiledi. Öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bu çocuklarla gurur duyuyorum" dedi.

Eyüp'te bulunan Esentepe ilk ve ortaokulu, TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmaya 50 projeyle katıldı, bu projelerin 20'si kabul edildi. Öğrenciler, okul idaresinin desteğiyle parlak fikirlerini okulda sergiledi. Sergiye katılan Başkan Remzi Aydın, projelerle yakından ilgilendi.

Öğrencilere her alanda destek vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Aydın, "Bu fuar, Eyüplü çocukların ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koyan bir çalışma, bu çocuklarla gurur duyuyorum. TÜBİTAK'ın öncülüğünde bilim fuarı oluşturulmuş. Tamamen çocuklarımızın oluşturduğu 20 tane özgün, uygulanabilir ve bilimsel ölçülere uygun projelerin yar aldığı bir fuar. Tek tek bakıyorum gerçekten çok ilgimi çeken projeler var. Burada küçük yeteneklerimizin neler yapabildiklerini görebiliyoruz. Bununla Eyüp olarak olarak gurur duyuyoruz. İnşaallah bu projelerin devamını geleceğini ümid ediyoruz" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı İlyas Yüksel ise okullarında yeni bilim adamları yetişeceğine inandığını belirterek, "Belki bilim tarihi açısından küçük bir adım ama bilim adamı yetiştirme düzeyinde büyük adımlar. Projeleri hazırlarken ve sergilerken sadece öğrenciler değil aynı zamanda veliler ve biz öğretmenler de mutluluk yaşadık. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimini dikkate alırsak, öğrencimiz kazandı, okul kazandı, öğretmen kazandı, veli kazandı, TÜBİTAK kazandı ve en önemlisi de Türkiye kazandı. Bu güzel oluşumlara destek veren ve genç beyinleri yalnız bırakmayan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydına ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eyüplü çocukların parlak fikirleri

Pilleri kullanarak kablosuz elektrik üretme projesiyle dikkatleri üzerine çeken Ece Demirhan aynı zamanda kablolardan kaynaklanan yangınların da önüne geçmek için çalışıyor. Manyetik alan kullanarak enerji elde eden Deniz ve Halil Kavalak, altyapı olarak mıknatısları kullanıp alternatif bir enerji modülü çıkarıyorlar.

Yangınlara karşı önlem amacıyla yanmaz kumaşlı oksijen maskeli koltuk projesi üreten Zeynep Gençko ve Kübra Uğur, aleminyum tellerden üretilmiş kumaşın 2160 dereceye kadar koruması bulunduğunu, koltuk altındaki dumana duyarlı otomatik sensör sayesinde maskenin ikincil olarak hayat kurtarıcı vazifesi olduğunu göstererek bu çalışmanın özellikle yurtlarda ve evlerde uygulanmasını istiyorlar.

Ahmet Emir Ayhan, Elif Eroğlu ve Pelinsu Tuğcu yansıyan elektrik projesiyle akü, iç bükey ayna ve güneş paneli kullanarak gündüz ve gece uygulanabilir üretim modeli geliştirip enerji tasarrufu elde ediyor. Bu sayede yakılan enerjiyi hem tekrar kullanıyor hem de enerjiyi insan ve doğaya bırakmayarak sağlıklı bir enerji elde ediyor.

Zeynep Çisilgüneri "sürtünmeden enerjiye" adlı projesiyle trafikte sürtünmeden kaynaklanan enerjiyi kullanmayı hedefliyor.