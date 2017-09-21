Eyüpoğlu, Atakum'a aday

AK Parti Samsun eski Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Eyüpoğlu, sosyal medya hesabından Pazar günü yapılacak olan AK Parti'nin Atakum İlçe Başkanlığı Kongresi'nde İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı Kongresi, 24 Eylül Pazar günü saat 11.00'de Atakum İlçesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Başkanlık Sistemi Tanıtma Derneği (BASİTAD) Samsun Bölge Başkanlığı ve Samsun Doğayı Koruma Derneği Başkanlığı görevlerinde de bulunan AK Parti Samsun eski Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Eyüpoğlu da, kongre sürecine ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkanlığa talip olduğunu belirten Eyüpoğlu, "Bugün itibariyle Atakum ilçe başkan adaylığımı siz değerli kamuoyu ile paylaşıyorum. Rabbim muvaffak eylesin" diye yazdı. Çok sayıda takipçisi de Eyüpoğlu'na çıktığı başkanlık yarışı yolunda başarı dileklerinde bulundu. N. Alper CABBAR