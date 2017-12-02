Eyüpsultan Belediyesi Filistin Milli Judo Takımı’nın Sporcularını Ağırladı

EyüpsultanTarihi Merkez Yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Tesisinde kamp yapmakta olan Filistin Milli Judo Takımı'nın sporcularını...

EyüpsultanTarihi Merkez Yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Tesisinde kamp yapmakta olan Filistin Milli Judo Takımı'nın sporcularını ağırladı.

Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Tesisinde kamp yapmakta olan Filistin Milli Judo Takımı'na Eyüpsultan'da ev sahipliği yaptı. Cuma namazını eda etmek için Eyüpsultan Camii'ne giden ve aralarında Filistin Milli Judo Takımı Başkanı Ziad Yacoub Abu Sbeih'in de bulunduğu sporcular namazın ardından, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsuldan Belediyesi Ensar Konağı Sosyal Tesislerinde ağırlandı. Filistin Milli Judo Takımı'nın sporcularından oluşan grup, Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetimi ve rehberler eşliğinde Eyüpsultan'ı gezdi. Gezide, Eyüpsultan ve çevresindeki tarihi eserlerin yanı sıra önemli şahsiyetlerin kabirleri de ziyaret edildi. Eyüpsultan Hazretlerinin kabri başında edilen duaların ardından gezi son buldu.

Eyüpsultan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Filistin Milli Judo Takımı Başkanı Ziad Yacoub Abu Sbeih, "Eyüp Sultan gibi İslam aleminin en önemli merkezlerinden birinde buluşmamız bizi çok mutlu etti. Başta Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın olmak üzere bize bu keyifli günü yaşatan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.