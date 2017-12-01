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Eyüpsultan Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

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Eyüpsultan Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Destek
Eyüpsultan Belediyesi 21 Amatör spor kulübüne ihtiyaçlarını gidermek ve destek olmak için yardımda bulundu.

Eyüpsultan Belediyesi 21 Amatör spor kulübüne ihtiyaçlarını gidermek ve destek olmak için yardımda bulundu.

Eyüpsultan Belediyesi ilçe içerisinde faaliyet gösteren 21 amatör spor kulübünün ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımda bulunmak için desteklerine devam ediyor. Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde yapılan amatör sporculara destek projesine Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Amatör Sporcular Derneği Başkanı Metin Çırpan, ilçe içerisinde yer alan amatör kulüp yöneticileri, amatör sporcular ve aileleri katıldı. Amatör kulüplere spor çantası, eşofman takımı, yağmurluk, futbol ve hentbol topu gibi malzeme yardımı yapıldı. Ayrıca amatör spor kulüplerinin bulundukları lige ve katıldıkları yaş kategorisine göre de nakdi yardım yapıldı.

"İstanbul'da bu uygulamayı yapan yalnızca biziz ve bunun sonuçlarını almaya başladık"

Sporculara yapılan törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Her sene yaptığımız gibi amatör spor kulüplerimize spor malzemeleri sağlayacağımız bir akşam. Desteğimiz nakdi anlamda, yemek anlamında, spor malzemesi desteğimiz, sezon başında lisanslar çıkarılması için maddi desteğimiz ve tesis desteklerimiz gibi farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da zannediyorum ki bu uygulamayı yapan sadece biziz ve bunun sonuçlarını da almaya başladık. İlçemizde özellikle son 3 yılda gözle görünür bir şekilde sportif başarıların arttığını söyleyebilirim. Bu desteğimizi ve sistemimiz devam ettireceğiz. 22 civarında amatör spor kulübümüz var, Alibeyköy spor ve diğer kulüplerimiz çok köklü. Aynı zamanda Eyüp spor'un da amatör düzeyde altyapısı dahil olmak üzere desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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