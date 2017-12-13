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Eyüpsultan Belediyesi’nin ‘Şefkateli Mağazası’ İhtiyaç Sahiplerine Desteğini Sürdürüyor

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Eyüpsultan Belediyesi’nin ‘Şefkateli Mağazası’ İhtiyaç Sahiplerine Desteğini Sürdürüyor
Eyüpsultan Belediyesi'nin insan odaklı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Şefkateli Mağazası ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin insan odaklı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Şefkateli Mağazası ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Mağazada ayakkabıdan pantolona, gelinlik ve damatlıktan çocuk kıyafetlerine kadar çeşitli giyim eşyası bulunuyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin Şefkateli Mağazası ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor. Mağazada Eyüpsultan'da ikamet eden hayırseverlerden giyim, ikinci el ev tekstili ve zücaciye ürünleri bağışları alınıyor. Bağışta bulunmak isteyen hayırseverler paketlemiş oldukları ürünleri Şefkateli Mağazasına getiriyor. Vatandaşlar dilerlerse Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü arayarak adres veriyor ve ekipler vatandaşların verdiği adrese giderek kıyafetleri alıyor. Eyüpsultanlı ihtiyaç sahibi vatandaş ise mağazaya girdiğinde ikinci el eşyalardan sınırsız şekilde alabiliyor ve tepeden tırnağa gönlünce giyinebiliyor.

Şefkateli Mağazası ihtiyaç sahiplerine aylık olarak ortalama 2 bin 986 adet koli gıda desteğinde bulunurken, 2017 yılı içerisinde 80 bin 130 kişiye 705 bin 834 parça giyim desteği verdi ve aynı zamanda 49 aileye de buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü ve fırın gibi 148 parçalık beyaz eşya desteğinde bulundu. Tüm bunların yanı sıra sıcak yemek dağıtımında da bulunan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri bakıma muhtaç, yaşlı, bedensel engelli vatandaşların evlerine giderek sıcak yemek yardımında bulunuyor. Yemekler, yağmur çamur demeden, kar kış ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

'Destekler nasıl veriliyor?'

Eyüpsultan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahipleri bu hizmette yararlanabilmek için Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat ediyor. Müracaat eden vatandaşlarla ilgili olarak aralarında sosyolog ve psikologların da bulunduğu alan tarama ekipleri inceleme yapıyor ve bunun sonucunda ekipler müracaat yapan kişilerin adreslerine gidilerek tespitler yapıyor. Yapılan işlemler sonrası ailelere Şefkateli Mağazası'ndan, 3 ayda bir giyim kartı veriliyor. Mağaza hafta içi mesai saatlerinde hizmet veriyor.

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