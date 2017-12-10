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Eyüpsultan’da Sağlık Hizmetleri Paneline Yoğun İlgi

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Eyüpsultan’da Sağlık Hizmetleri Paneline Yoğun İlgi
"Sağlık hizmetlerinde belediyelerin yeri ve önemi" paneli Eyüpsultan Belediyesi katkıları ile Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) gerçekleştirildi.

"Sağlık hizmetlerinde belediyelerin yeri ve önemi" paneli Eyüpsultan Belediyesi katkıları ile Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) gerçekleştirildi. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören panelde sağlık yönetimi ve belediyelerin sağlık hizmetleri konuşuldu.

Farklı üniversitelerden bir araya gelen 20 üniversite öğrencisi tarafından planlanan bu etkinlik Memorial, Bezmialem ve Eyüp Devlet Hastanesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün katkıları ile gerçekleştirildi. Panele; İstanbul AK Parti milletvekilleri Hasan Turan ve Metin Külünk, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın katılarak selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Remzi Aydın: "Bu etkinlik aynı zamanda bir çalıştaydır"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın yaptığı konuşmada, "Bu etkinlik hem bir ilk olduğu için hem de faydaları bakımından sağlık alanında yapılmış bir çalıştay sayılacak kadar önemli. 16 sene öncesine bakıldığında sağlık alanında görünen tablo ne kadar kötü ise 16 sene sonunda geldiğimiz nokta bir o kadar iyi. Sağlık alanında belediyemizin yapmış olduğu yatırımlar devam edecek, sağlık alanındaki ilerlemelerimiz devam edecektir" dedi.

Metin Külünk: "Sağlıkta toplumsallaşma zirvede"

"Sağlıkta toplumsallaşmanın zirveye çıktığı AK Parti döneminde belediyelerin ve kamunun bulunduğu nokta çok önemli" diyen İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Ancak daha iyi sağlık hizmeti kamu ve özel sektörün birlikte çalışması ile mümkündür. Bu sebeple kamu ve özel sektörün birlikte çalışması ülkemiz için daha iyi sağlık imkanı sunacaktır" şeklinde konuştu.

Hasan Turan: "En büyük hazine sağlıklı bir nefestir"

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözleri ile konuşmalarına başladı. İnsanın sahip olduğu en büyük servetin sağlıklı bir nefes olduğunun altını çizen Hasan Turan, "İyi bir devlet hıssatli insanlardan oluşur. Bu nedenle belediyelerin sağlık alanında yapacağı çalışmaların yeri çok önemlidir" dedi.

Baha Öğütken: "Eyüpsultan diğer belediyelere örnek olmalı"

Programın açılış konuşmasını yapmak ve sağlık alanındaki çalışmalarını Bakanlık adına anlatmak üzere kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, sağlık dönüşüm programları ile 16 yıl içinde çok büyük yol katedildiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığının sağlık alanında kullanmış olduğu bütçeden şimdiki ve gelecekte yapılacak olan projelere kadar açıklayıcı bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Bizler bundan 16 sene önce tedavi olmak için çareyi yurt dışına gitmekte buluyorduk, çok şükür ki bugün yurt dışından ülkemize tedavi için geliyorlar. Bu düzenlenen panel için önce programı hazırlayan arkadaşlarımıza daha sonra bu programın gerçekleşmesi için desteğini esirgemeyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Dilerim bu çalışmalar diğer belediyelere de örnek olur" diye konuştu.

5 kişiye staj imkanı, tüm katılımcılara sertifika

Protokolün yanı sıra, Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu-Sağlık Bölümü Başkanı, Türkiye Hastanesi Direktörü Hasan Odabaşı, Sakarya Konak Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürü Okan Mithat Gemici, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yıldırım, Tekirdağ Optimed Hastanesi Direktörü Ayhan Arslan, Memorial Sağlık Grubu İç Denetim Direktörü Müzemmil Hevadpal, Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Erdal Tekarslan, Eyüpsultan Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Vanlıoğlu'nun katılımları ile gerçekleştirilen panelin sonunda heyecanla beklenen çekiliş gerçekleştirildi.

Çekilişte ismi çıkan 5 katılımcı bölümleri ve mesleklerine göre Eyüp Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Belediyesinde staj yapma imkanı yakaladı.

Öte yandan, tüm katılımcılara da eğitim sertifikası takdim edildi.

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