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Eyüpsultan’ın Çevreci Okulları Belli Oldu

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Eyüpsultan’ın Çevreci Okulları Belli Oldu
Eyüpsultan'da Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Atık Pil Toplama Yarışmalarında dereceye giren okullara hediye verildi.

Eyüpsultan'da Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Atık Pil Toplama Yarışmalarında dereceye giren okullara hediye verildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki okullar arasında"Hem Atıkları Topluyorum Hem Ödülleri Topluyorum"sloganıyla düzenlenen Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması ve Atık Pil Toplama Yarışması'nda ilk üçe giren okullara, düzenlenen bir programla hediyelerini verdi.

Yarışmayı Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile Deha Biodizelin ortaklaşa düzenledi. Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda ilk olarak TAP yetkilileri tarafından okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik eğitim semineri verildi.

Seminerde atık piller ve toplama şekilleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında 2017 yılı içerisinde Kasım ayına kadar 3 bin 337 kilogram atık pil toplandığından bahsedildi.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Başkan Remzi Aydın, programda yaptığı konuşmada, "İnsan tüketen bir varlık. Doğal olarak atık ürünler oluşuyor. Ama bu atıklarla dünya bir çöplüğe dönmemesi lazım. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar Uluslararası literatüre geçmiş çalışmalar. Bu çalışmaya katılan arkadaşlarımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.

Başkan Aydın konuşmasının ardından çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğanın temiz tutulması gerekliliğinin daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye okullara teşekkür belgelerini ve hediyelerini takdim etti.

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