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Eyüpsultanlı Küçük Ressamlar Cemal Toy’u Ziyaret Etti

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Eyüpsultanlı Küçük Ressamlar Cemal Toy’u Ziyaret Etti
Simurg Düğmeciler Bilgi Evi öğrencileri, ressam Cemal Toy'u ziyaret ederek, eserlerini inceledi.

Simurg Düğmeciler Bilgi Evi öğrencileri, ressam Cemal Toy'u ziyaret ederek, eserlerini inceledi.

Eyüpsultan Belediyesi Simurg Düğmeciler Bilgi Evi öğrencileri,ressam Cemal Toy'un Küçük Ayasofya'daki resim atölyesini ziyaret etti. Cemal Toy'a resim sanatının inceliklerine yönelik sorular soran küçük ressamlar, uzun süre Toy'un eserlerini inceledi.

Küçük ressamlara tavsiyeler

Resim sanatında kullanılan tekniklerden bahseden Cemal Toy, küçük ressamlara tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretin sonunda ressam Cemal Toy ile toplu fotoğraf çektiren Simurglu küçük ressamlar, Toy'a tavsiyeleri için teşekkür ederek atölyeden ayrıldı.

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