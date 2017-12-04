Eyüpsultanlılar Doğa Yürüyüşlerine Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşlar için, her ayın son pazar günü "trekking" olarak adlandırılan doğada yapılan...

Eyüpsultan Belediyesi, Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşlar için, her ayın son pazar günü "trekking" olarak adlandırılan doğada yapılan hafif tempolu yürüyüşler gerçekleştiriyor.

Göreve geldiği günden itibaren ilçede futboldan su sporlarına, okçuluktan atletizme kadar çok farklı branşlarda sportif aktiviteler düzenleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, bu alanlarda başlatmış olduğu faaliyetler devam ediyor.Vatandaşlar,her ayın son pazar günü "trekking" olarak adlandırılan doğada yapılan hafif tempolu yürüyüşte bir araya geldi. Şehrin gürültüsünden ve iş stresinden uzak, açık havada, kuş cıvıltıları arasında yapılan tempolu yürüyüş öncesi vatandaşlar uzman spor hocalar gözetiminde ısınma hareketleri yaptılar. Yürüyüşün ardından Eyüpsultan Belediyesi, tarafından vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Etkinliğin ikincisi hafta sonu Kurtkemeri Piknik Alanı'nda düzenlendi

Vatandaşların etkinlik alanına ulaşımı için Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasından, Yeşilpınar Veysel Karani Camii önünden, Eyüp Stadı'ndan ve Alibeyköy Spor Kompleksi'nden servisler kaldırıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise bu tür etkinliklerin devamını istediklerini belirterek, "Öncelikle bu fırsatları bize sunan Eyüpsultan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Daha önce özellikle kadınlara böyle fırsatlar verilmiyordu. Şimdi açık havada olsun, spor salonlarında olsun bir çok branşta spor yapabiliyoruz. Bugün de doğa yürüyüşündeyiz. Çok mutluyuz"dedi.