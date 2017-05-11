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Eyüp’ten Genç Edebiyatçılara Ödül

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Eyüp’ten Genç Edebiyatçılara Ödül
3'üncü Haliç Genç Edebiyat Günleri kapsamında bu yıl ilk defa kitapları çıkan yazar ve şairlere ödül verildi.

3'üncü Haliç Genç Edebiyat Günleri kapsamında bu yıl ilk defa kitapları çıkan yazar ve şairlere ödül verildi.

Eyüp Belediyesi'nin bu yıl 3'sünü düzenlediği 5 gün süren Haliç Genç Edebiyat Günleri kapsamında bu yıl ilk defa kitapları çıkan yazar ve şairlere ödül verildi. Açılış konuğu olarak İskender Pala'nın katıldığı, 5 gün süren etkinlik boyunca şiire, öyküye, romana ve denemeye dair birbirinden farklı paneller düzenlendi. Genç yazarlar, usta yazarlardan Cihan Aktaş, Osman Konuk, Feyza Hepçilingirler ve Mehmet Kurtoğlu ile bir araya geldi. Yazı Akademisi öğrencilerinin de etkinlikte yer aldığı ödül töreninde akademi öğrencilerinin çıkardıkları "Turfanda isimli edebiyat seçkisi de dergi takipçileriyle buluştu.

Edebiyat şöleni ödülle taçlandırıldı

Ustalarıyla buluşan 3 genç yazar, 3 genç şair ve 3 genç denemeciye 5 gün süren edebiyat şöleninin ardından 9 Mayıs Çarşamba günü Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni ile üçer bin TL ödül ve plaket verildi. Şiir dalında ödül alan genç edebiyatçılar, Nergihan Yeşilyurt ve Muhammed Cemal Ünal plaketlerini Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ve Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül'ün elinden aldı.

Öykü dalında ödül alan genç edebiyatçılar Demet Şahin, Hasan Harmancı ve Emre Ergin'in plaketlerini usta denemeci Mehmet Kurtoğlu takdim etti. Roman dalında ise, Yeşim Monus, Hüseyin Tophan ve Ahmet Sadrettin'in plaketlerini Eyüp Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül'ün ve usta yazar Cihan Aktaş'ın elinden aldı.

Eyüp Belediyesi yazı akademisi hocaları, Hüseyin Akın, Bahtiyar Aslan, Naime Erkovan ve Arzu Kadumi'nin plaketlerini, Hüseyin Karaca takdim etti.

"Genç yazarları desteklemeye devam edeceğiz"

Çok faydalı, kaliteli ve bereketli çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Remzi Aydın, usta edebiyatçılara, genç edebiyatçılara ve katılımcı edebiyat severlere teşekkür etti, "Umarım bu çalışmalarımız medeniyetimize, ülkemize, milletimize bereketler katacaktır. Bu sonuçlardan dolayı mutluluk duyduğumu açıkca ifade etmek istiyorum." dedi.

Eyüp'ün çok derin bir kültür mirasına sahip olduğunu ifade eden Başkan Aydın, "Bu yapılan çalışmalarla kültür mirasımıza yeni ve nitelikli eserler kazandırmayı hedefliyoruz. Genç şair ve yazarların bu konuda teşvik edilmesi, onların daha iyi ve nitelikli eserler ortaya koymasına yol açacaktır. Bu konuda onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Eyüp’ten Genç Edebiyatçılara Ödül

Eyüp’ten Genç Edebiyatçılara Ödül

Eyüp’ten Genç Edebiyatçılara Ödül

Eyüp’ten Genç Edebiyatçılara Ödül

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