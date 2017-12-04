Eyyübiye’de Açılan Market Kimsesizlere Hizmet Verecek

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kimsesizlere hizmet verecek olan marketin açılışını yaptı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kimsesizlere hizmet verecek olan marketin açılışını yaptı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yer tahsisi belediye tarafından yapılan ve bir dernek tarafından ilçeye kazandırılan marketin açılışını yaptı.

İlçede yaptığı sosyal belediyecilik çalışmalarıyla yardıma muhtaç vatandaşların imdadına yetişen Eyyübiye Belediyesi, farkındalık çalışmalarını yürütüyor. Her ay bin yetim ve yardıma muhtaç ailenin faydalanacağı merkeze yer tahsisinde bulunan Eyyübiye Belediyesi, derneğe gıda ve temizlik malzemeleriyle katkıda bulunarak, yardımlara süreklilik kazandırmayı amaçlıyor. İmam Keskin Buğday Pazarı yanındaki Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasındaki yaklaşık 200 metre karelik alanın tahsis edildiği merkezin açışına, Başkan Ekinci'nin yanı sıra, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Dernek Başkanı Mehmet Nail Çiftçi ile dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası yetim ailelerle birlikte markete giren ve ailelere alışveriş konusunda yardım eden Başkan Ekinci, belediye olarak yardıma muhtaç vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci konuşmasında, "Eyyübiye Belediyesi ve Ay Işığım Derneğinin ortaklaşa çalışması sonucu, ilçemiz sınırları içinde mağazamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu mağazanın faaliyete girmesiyle birlikte bine yakın aile buradan istifade edecek. Bu mağazanın açılmasıyla birlikte bizler de Eyyübiye Belediyesi olarak gelen yardıma muhtaç vatandaşlarımıza destek olacağız. Gerek gıda malzemeleri gerekse temizlik malzemeleri konusunda destek olacağız. Dolaysıyla böylesine bir hayırlı iş için gelen talep karşısında Eyyübiye Belediyesi olarak kayıtsız kalamazdık. Dernekle beraber inşallah yetimleri sevindirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yetim ailelere sunduğu büyük desteklerden dolayı dernek yöneticileri ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ise, "Eyyübiye ilçemize hizmet verecek olan güzel bir mağazanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu güzel hizmetler bu memleketin manevi dinamiklerini yansıtan ve gerçekten memleketimizi ayakta tutan önemli değerler. Ben bu mağazanın açılışında emeği geçen başta Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye derneğe verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden dernek yöneticilerinden İbrahim Halil Ural ise, "Sizlere her başvuru yaptığımızda bizlere yardımcı oluyorsunuz. Bu noktalarda yetim ailelerle ilgili bir mağaza çalışması yaptık. Eyyübiye Belediyesinin katkılarıyla böyle bir mağaza açmış oluyoruz. Bizler de sistemimizi Eyyübiye ilçesine kurmuş olduk. Yaklaşık bin tane yetim ailemizin kaldığı ilçede bütün yetim ailelerimiz buradan faydalanacak. Bu yetim ailelerimiz buraya gelip gönüllerince faydalanabilecekler. Bir kez daha sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.