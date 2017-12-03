Eyyübiye’de Müzik Dinletisi

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Grup Trio müzik dinletisi, etkinliği düzenlendi.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Grup Trio müzik dinletisi, etkinliği düzenlendi.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Grup Trio müzik dinletisi, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde düzenlendi. Kanuni Göksel Baktagir önderliğinde Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Grup Trio konseri, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde müzik ödülünü alan Kanuni Göksel Baktagir'in önderliğinde sahne alan Grup Trio birbirinden güzel eserleri dinleyenler için seslendirdi. Keman'da Can Olgun, Viyolonsel "de Murat Süngü'nün yer aldığı Grup Trio'ya zaman zaman Şanlıurfalı sanatçılar da eşlik etti. Unutulmaz anların yaşandığı müzik dinletisi sonrası Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci tarafından Grup Trio ekibine çiçek ve plaket verildi.

Eyyübiye Belediyesi tarafından düzenlenen müzik dinletisinden dolayı Başkan Mehmet Ekinci'ye teşekkür eden Kanuni Göksel Baktagir, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ayşe Ekinci ise, "Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci adına hepinize selamlarımı iletiyorum. Bu gecenin organize edilmesi için ciddi bir efor sarf edildi. Bugün burada kulaklarımızın pasını silen birbirinden değerli sanatçılarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi