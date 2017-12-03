Eyyübiye’de Tekerlekli Sandalye Dağıtımı Devam Ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde de engelli Özlem Kaplan'ı ziyaret edip, akülü tekerlekli sandalye verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde de engelli Özlem Kaplan'ı ziyaret edip, akülü tekerlekli sandalye verdi.

Eyyübiye ilçe sınırları içerisinde bulunan engellilere yönelik, akülü tekerlekli sandalye dağıtımını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, şimdiye kadar gelen taleplerin yüzde doksanını karşılamış durumda. Eyyübiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuran 394 kişinin talebine karşılık veren Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin de katılımıyla 13 yaşındaki Özlem Kaplan'a da akülü tekerlekli sandalye verdi. Geçirdiği hastalık nedeniyle iki ayağı kesilen ve anne-babası ayrı olan Özlem, anneannesiyle yaşıyor.Küçük Özlem'in henüz eğitim hayatına başlamadığını öğrenen Başkan Ekinci devreye girip, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir'i telefonla arayarak küçük Özlem'e yardımcı olmalarını istedi. Başkan Ekinci'nin bu davranışı hem Özlem Kaplan'ı hem de ailesini oldukça mutlu etti. Ailenin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Başkan Ekinci, çocuklara da çeşitli hediyelerde verdi.

Eyyübiye Belediyesi olarak sosyal belediyecilik konusunda çalışmalarının devam edeceğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, dezavantajlı gruplara yönelik yardımlarının süreceğini ifade etti. Başkan Ekinci," 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle engelli kardeşimizi ve ailesini ziyaret ettik. Eyyübiye Belediyesi bu tarz sosyal sorumluluk gerektiren projelerde, sosyal belediyecilik konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yapan bir belediye. Bu güne kadar yaklaşık 400 adet gerek akülü gerekse de manuel tekerlekli sandalyeyi kardeşlerimize ulaştırdık. Yine engelli kardeşlerimizin diğer taleplerini de imkanlar dahilinde gidermeye çalıştık, çalışıyoruz. Bu talepler bazen evlerin engelsiz ev haline dönüştürülmesi konusu olabilir bazen evlerin bakım onarımı olabilir bazen de gıda yardımı şeklinde süreklilik arz edecek çalışmalarla onlarla birlikte olmayı sürdürüyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle de Özlem kızımızın akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdik. Eğitim konusunda da kendisine yardımcı olacağız. Kızımızın eğitim hayatına başlaması için gerekli çalışmaları da yapacağız. Bu vesileyle de bir engelli kardeşimizin daha sıkıntısını gidermiş olacağız. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler gününün tüm engellilerimiz için önlerindeki engellerin kaldırılması adına yapılacak çalışmaların iyi sonuçlanmasını diliyorum. Engellilerimize yönelik gerek yerel yönetimlerin çalışması gerekse de merkezi hükumetimizin çalışmasıyla artık engelli kardeşlerimizin sıkıntıları giderilmiş olunuyor. Bir kez daha 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" dedi

Engelli Özlem Kaplan ise, "Başkanımız beni çok mutlu etti. Allah ta onu mutlu etsin. Ben kendisine çok teşekkür ederim. Okumayı çok istiyordum. Başkanımız bu konuda da bana yardımcı olacak. Allah kendisinden bir kez daha razı olsun" diye konuştu.