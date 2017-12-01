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Eyyübiye’de Yapılacak Medresenin Temeli Atıldı

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Eyyübiye’de Yapılacak Medresenin Temeli Atıldı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Muradiye Mahallesinde yapılacak olan Şeyh Abdüsselam El Haznevi Medresesinin temelini attı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Muradiye Mahallesinde yapılacak olan Şeyh Abdüsselam El Haznevi Medresesinin temelini attı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Muradiye Mahallesinde Eyyübiye Belediyesinin katkılarıyla yapımına başlanılan kanaat önderi Şeyh Abdüsselam El Haznevi Medresesinin temelini attı. Yapımına başlanılan medresenin temel atma törenine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, Kanaat önderlerinden Abdüsselam El Haznevi ile İzzettin Aksan, belediye başkan yardımcıları, kanaat önderleri, Muradiye Mahalle Muhtarı Mehmet Alak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Muradiye Mahallesi olmak üzere çevre mahallelerin de büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan medresenin temeli, dualar eşliğinde atıldı. Toplam 4 kattan oluşan medrese içerisinde, öğrenci yurdu, kuran kursu, mescit, 2 misafirhane, 20 kişilik derslik ile kütüphane ile konferans salonunu barındıran medrese toplam 350 metre karelik alanı kapsıyor. Medresenin temel atma töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçeye yatırımların süreceğini belirtti.

El Haznevi ise medrese yapımına sunduğu katkıdan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.

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