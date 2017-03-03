Ezan Ve Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okumak İçin Yarıştılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında "Kur'an-ı Kerim güzel okuma, hafızlık ve ezanı güzel okuma" yarışması Gülüç Büyük Anadolu Otel'de gerçekleştirildi. Yarışmaya hafızlık kategorisinde 4, ezan okuma kategorisinde 8 ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde ise 8 okul katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışma öncesi konuşma yapan Kdz. Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Harun Bektaş, yarışmada amacın öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak olduğunu söyledi. Bektaş, "Öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini ortaya çıkarıp, minbere, mihraba insan kazandırmak ve geleceğin din adamlarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Allah ve peygamber sevgisi, İslam'ın hoşgörüsü ile yetiştirmeye çalıştığımız hafızlarımız, Kur'an bülbüllerimiz ve ezanın genç Bilalleri ile sizleri baş başa bırakıp yarışmacı öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmada Seçici Kurul Başkanlığını Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Recai Albayrak yaparken, kurul üyeliklerini ise Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Adem Görmüş, Anadolu İmam Hatip Liseleri'nden meslek dersleri öğretmenleri Süleyman Şenol, Ekrem Dedeli, Muhittin Yüzlü, Ersin Uçar yaptı.

Birbirinden güzel seslerin Kur'an-ı Kerim ve ezan okuduğu yarışmada hafızlık dalında Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Murat Öztürk, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında Kdz. Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emre Altay, Genç Bilaller ezanı güzel okuma kategorisinde birinciliği Kdz. Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emrullah Kara elde etti.

Yarışmalarda birincilik elde eden öğrencilere ödüllerini Zonguldak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Sarıhan, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ile Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik verdi.

Yarışma programına Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cemal Özdemir, Hasan Sarıhan, İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Nusret Parlak, Ereğli Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda STK temsilcisi ile veliler katıldı.

Yarışma, dereceye giren öğrenciler ile yarışmanın düzenlenmesine katkı sunan kurum temsilcilerine hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.