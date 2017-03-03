  • BIST 89.729
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,7219
  • Euro 3,9220
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Ezan Ve Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okumak İçin Yarıştılar

» »
Ezan Ve Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okumak İçin Yarıştılar
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında "Kur'an-ı Kerim güzel okuma, hafızlık ve ezanı güzel okuma" yarışması Gülüç Büyük Anadolu Otel'de gerçekleştirildi. Yarışmaya hafızlık kategorisinde 4, ezan okuma kategorisinde 8 ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde ise 8 okul katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışma öncesi konuşma yapan Kdz. Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Harun Bektaş, yarışmada amacın öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak olduğunu söyledi. Bektaş, "Öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini ortaya çıkarıp, minbere, mihraba insan kazandırmak ve geleceğin din adamlarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Allah ve peygamber sevgisi, İslam'ın hoşgörüsü ile yetiştirmeye çalıştığımız hafızlarımız, Kur'an bülbüllerimiz ve ezanın genç Bilalleri ile sizleri baş başa bırakıp yarışmacı öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmada Seçici Kurul Başkanlığını Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Recai Albayrak yaparken, kurul üyeliklerini ise Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Adem Görmüş, Anadolu İmam Hatip Liseleri'nden meslek dersleri öğretmenleri Süleyman Şenol, Ekrem Dedeli, Muhittin Yüzlü, Ersin Uçar yaptı.

Birbirinden güzel seslerin Kur'an-ı Kerim ve ezan okuduğu yarışmada hafızlık dalında Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Murat Öztürk, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında Kdz. Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emre Altay, Genç Bilaller ezanı güzel okuma kategorisinde birinciliği Kdz. Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emrullah Kara elde etti.

Yarışmalarda birincilik elde eden öğrencilere ödüllerini Zonguldak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Sarıhan, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ile Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik verdi.

Yarışma programına Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cemal Özdemir, Hasan Sarıhan, İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Nusret Parlak, Ereğli Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda STK temsilcisi ile veliler katıldı.

Yarışma, dereceye giren öğrenciler ile yarışmanın düzenlenmesine katkı sunan kurum temsilcilerine hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.

Ezan Ve Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okumak İçin Yarıştılar

Ezan Ve Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okumak İçin Yarıştılar

Ezan Ve Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okumak İçin Yarıştılar

Ezan Ve Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okumak İçin Yarıştılar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kürt Partileri, Pkk’nın Çağrısına Uymadı03 Mart 2017 Cuma 12:08
  • Yaralı Köpeğin Başından Bir An Olsun Ayrılmadı03 Mart 2017 Cuma 12:08
  • Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun Van Ziyareti03 Mart 2017 Cuma 12:03
  • Yemin Töreninde Sürpriz Evleneme Teklifi03 Mart 2017 Cuma 11:53
  • Grizuda Ölen 263 Madenci Dualarla Anıldı03 Mart 2017 Cuma 11:48
  • İhh Acil Kurtarma Ekibi Deprem Bölgesinde03 Mart 2017 Cuma 11:48
  • Darbe Girişimi Ana Davasında Fetullah Gülen Bir Numaralı Sanık03 Mart 2017 Cuma 11:48
  • Adıyaman’daki Deprem, Mardin Valiliği Binasını Da Etkiledi03 Mart 2017 Cuma 11:38
  • Prof. Dr. Türkmen’den Deprem Uyarısı03 Mart 2017 Cuma 11:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çağrısı Kamu Spotu Oldu03 Mart 2017 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti