Ezgililerde 'Yaşasın Okuyorum' Gecesi

Ezgililer Eğitim Kurumları, 1. sınıf öğrencileri, eğitim-öğretim hayatlarına ilk adımlarını attıkları dönemde okuma becerisini kazanmanın coşkusunu aileleriyle birlikte yaşadı

Ezgililer Eğitim Kurumları'nın eğitim felsefesiyle paralel bir şekilde çok okuyan bir nesil yetiştirme amacıyla çıkılan bu yolda ilk basamağı başarıyla geçen 1. sınıf öğrencileri, öz güveni gelişmiş ve başarmış birer birey olarak sahnedeki yerlerini aldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan gece Ezgililer Eğitim Kurumları Okul Müdürü Haydar Ürün'ün konuşmasıyla devam etti. Yarının büyüklerine seslenen Haydar Ürün, onlara çok güvendiğini, aileleri ve kendilerinin de katkılarıyla bu uzun yolda hep birlikte gelişeceklerini söyledi ve eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSI BÜYÜLEDİ

Ardından 1. sınıf öğrencilerinin sahne performanslarıyla salon adeta büyülendi. Her yaptığı etkinlikle fark yaratan Ezgililer Eğitim Kurumları, 1. sınıf öğrencilerinin sahnelediği oratoryo, koro ve dans gösterileriyle gururlandı. Programı izlemek üzere salonda yerlerini alan veliler ve misafirler, miniklerin başarılı ve göze hoş gelen performanslarıyla bazen övündü bazen de çocuklarının bebekliğinden bugüne gelişimini gözlerinin önünden geçirerek duygulandı. Gece, programı sahneleyen tüm 1. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin uzun süren alkışlanarak onurlandırılmasıyla sonra erdi.