  • BIST 88.137
  • Altın 145,245
  • Dolar 3,5941
  • Euro 3,8091
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 8 °C

!F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali

» »
!F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, İstanbul ile aynı anda Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) yapıldı.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, İstanbul ile aynı anda Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) yapıldı. Festivalde gösterimi yapılan filmler, online video platformu ile AGÜ Sümer Kampüsü'nde de sinemaseverlerle buluştu.

Festival, aralarında Kayseri ve AGÜ'nün de bulunduğu, online olarak 32 şehir ve 42 farklı noktada gerçekleştirildi. İstanbul'da aynı anda internet bağlantıyla birçok film sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Sinemaseverler AGÜ İletişim Kulübü ve Gençlik Fabrikası ortaklığıyla festivalde gösterime giren 5 filmi, Sümer Kampüsü'nde izleme fırsatı buldu.

Dünyada ilk kez gerçekleştirilen "alternatif dağıtım ve paylaşım" projesi olarak bilinen festivalde, gösterimlerin organizasyonu şehirlerdeki üniversiteler, dernekler, sanat inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşlardan sinemaseverler tarafından yapılıyor.

!F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali

!F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmetçiklerin Atkıları Yola Çıktı27 Şubat 2017 Pazartesi 16:28
  • Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Trabzon’da Konuştu27 Şubat 2017 Pazartesi 16:28
  • Hayat Ağacı İle Yağcıbedir Motifleri Yaşatılıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
  • Etibor Çalışanlarına Resmi Yazışma Kuralları Öğretildi27 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
  • Başkan Uğur’dan Post-modern Darbe Açıklaması27 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
  • Fahir İlkel Ortaokulu’nda Bilişim Sınıfı Açıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 16:18
  • Atb Yönetiminden Türel’e Hayırlı Olsun Ziyareti27 Şubat 2017 Pazartesi 16:18
  • Kaski’den Dört İhale27 Şubat 2017 Pazartesi 16:18
  • Gaziantep Vergi Dairesi Başkan Vekili Halil Tekin, Gso Ziyareti27 Şubat 2017 Pazartesi 16:18
  • Vali Kamçı Kcetaş’ı Ziyaret Etti27 Şubat 2017 Pazartesi 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti