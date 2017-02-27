!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, İstanbul ile aynı anda Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) yapıldı.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, İstanbul ile aynı anda Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) yapıldı. Festivalde gösterimi yapılan filmler, online video platformu ile AGÜ Sümer Kampüsü'nde de sinemaseverlerle buluştu.

Festival, aralarında Kayseri ve AGÜ'nün de bulunduğu, online olarak 32 şehir ve 42 farklı noktada gerçekleştirildi. İstanbul'da aynı anda internet bağlantıyla birçok film sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Sinemaseverler AGÜ İletişim Kulübü ve Gençlik Fabrikası ortaklığıyla festivalde gösterime giren 5 filmi, Sümer Kampüsü'nde izleme fırsatı buldu.

Dünyada ilk kez gerçekleştirilen "alternatif dağıtım ve paylaşım" projesi olarak bilinen festivalde, gösterimlerin organizasyonu şehirlerdeki üniversiteler, dernekler, sanat inisiyatifleri ve sivil toplum kuruluşlardan sinemaseverler tarafından yapılıyor.