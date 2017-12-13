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Fabrika Çalışanları İş Bırakma Eylemi Başlattı

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Fabrika Çalışanları İş Bırakma Eylemi Başlattı
Çankırı Yakınkent OSB'de bir fabrikada çalışan işçiler sendikal olaylardan dolayı işten çıkarıldığını iddia ettikleri arkadaşlarına destek olmak...

Çankırı Yakınkent OSB'de bir fabrikada çalışan işçiler sendikal olaylardan dolayı işten çıkarıldığını iddia ettikleri arkadaşlarına destek olmak için iş bırakma eylemi başlattı.

Çankırı'da faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçiler sendikal olaylardan dolayı 13 işçinin işten çıkarıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. İşten çıkarılan 13 işçiye destek olmak ve seslerini duyurabilmek için kalabalık bir grup fabrika önünde toplandı. Dün akşamdan beri fabrika önünden ayrılmayan yaklaşık 200 kişilik grup, sendikal hareketlerden dolayı işten çıkarılmaların olduğunu savundu.

İşten çıkarılan 13 kişiden birisi olan Yavuz Seymen, yaklaşık 2,5 yıldır fabrikada çalıştığını söyledi. Seymen, fabrikada çalışanların büyük bir kısmının kendi özgür iradesiyle sendika seçtiklerini ancak fabrika yönetimi tarafından bu tercihlerinin kabul edilmediğini savundu.

Gelişen olaylarla ilgili fabrika yönetiminin de açıklama yapması bekleniyor.

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