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Fabrika İşçileri Eylemde

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Fabrika İşçileri Eylemde
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Demirdöküm Fabrikasında Türk Metal Sendikasına üye fabrika çalışanları toplu iş sözleşmelerinden sonuç çıkmaması...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Demirdöküm Fabrikasında Türk Metal Sendikasına üye fabrika çalışanları toplu iş sözleşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine eyleme başladılar.

Mesaiye kalmayan işçiler mesai bitiminde de fabrika bahçesinde sloganlar eşliğinde yürüyüş eylemi gerçekleştirdiler. Türk Metal Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Cemal Güney, toplu iş sözleşmesinden sonuç alana kadar eylemlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Cemal Güney, "Sendikamız Türk Metal ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası MESS arasında 5 Ekim 2017 günü başlayan 120.000 üyemizi ilgilendiren ve bugün de devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikamız Türk Metal'in Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride, MESS'in bu dayatmalarının devam etmesi halinde, etkili ve yaygın eylemlerin başlayacağı ilan edilmiştir. Buna rağmen MESS Yönetimi, umursamaz ve uzlaşmaz tutumunu sürdürmüş, çalışma barışını ve sosyal diyaloğu hiçe sayarak sürecin tıkanmasına neden olmuştur. Türk Metal üyesinin emeğini, alın terini hiçe sayan MESS, bütün çağrılarımıza ve uyarılarımıza rağmen, adına kırmızı çizgi dedikleri dayatmaları, sendikamıza karşı masaya getirmiş, önerdikleri ücret artışı ile önümüzdeki günlerde başlatacağımız eylemlerin fitilini ateşlemiştir. Buradan ilan ediyoruz: sendikamız Türk Metal kararlıdır. 1 Aralıktan itibaren MESS'e bağlı tüm iş yerlerinde fazla mesaileri kaldırdık. Hiçe sayılan emeğimizin değeri anlaşılana kadar, alın terimizin karşılığı verilene kadar, fazla mesailer kaldırılmıştır. Toplu iş sözleşmesi bitene kadar etkin ve yaygın eylemlerimiz devam edecektir. Türk Metal işçisi bir yumruk halinde üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" dedi.

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