Fabrika yerine golf sahası yapılıyor

CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a tepki göstererek, "Millet işsiz. Bakıyorsunuz golf sahası yapılıyor, fabrika nerede ?Böyle birşey olabilir mi?"dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, devam eden CHP İlçe Kongreleriyle ilgili bilgi verdi. 17 ilçenin 14’ünde Kongrelerini tamamladıklarını söyleyen Akcagöz, Havza, Yakakent, Atakum, Asarcık ve Vezirköprü İlçeleri ile birlikte ilçe kongre süreçlerini tamamlayacaklarını dile getirdi.

Bozulan ekonominin, Samsun’u da ciddi oranda etkilediğini ve işsizliğin de had safhada yaşandığını dile getiren Tufan Akcagöz, “Samsun, Orta karadenizin en yoğun nüfusa sahip olan kenti. Yüksek okul mezunu işsiz sayımız her geçen gün artıyor. Onlar Üniversite açmakla övünüyorlar ama mezun oluyorsun, elinde işin yok. Devlet, millete kolaylık sağlayacak ve ekonomik refah seviyesini yakalayacak istihdam alanları yaratmaz ise Samsun’un geleceği pek parlak görünmüyor. Yapıp yıkıyorlar. Bakıyorsunuz, golf sahası yapmışlar, bovling salonu yapmışlar. Bunlar birer ihtiyaç mıdır? Millete sorulsun bakalım, vatandaş ne diyor. Vatandaşın temel ve öncelikli ihtiyaçları başka. Ancak bunları dikkate alan yok "diye konuştu. Zekeriya FIRAT