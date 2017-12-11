  • BIST 109.156
  • Altın 153,325
  • Dolar 3,8173
  • Euro 4,5053
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Fabrika yerine golf sahası yapılıyor

»
Fabrika yerine golf sahası yapılıyor
CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a tepki göstererek, "Millet işsiz. Bakıyorsunuz golf sahası yapılıyor, fabrika nerede ?Böyle birşey olabilir mi?"dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, devam eden CHP İlçe Kongreleriyle ilgili bilgi verdi. 17 ilçenin 14’ünde Kongrelerini tamamladıklarını söyleyen Akcagöz, Havza, Yakakent, Atakum, Asarcık ve Vezirköprü İlçeleri ile birlikte ilçe kongre süreçlerini tamamlayacaklarını dile getirdi. 

Bozulan ekonominin, Samsun’u da ciddi oranda etkilediğini ve işsizliğin de had safhada yaşandığını dile getiren Tufan Akcagöz, “Samsun, Orta karadenizin en yoğun nüfusa sahip olan kenti. Yüksek okul mezunu işsiz sayımız her geçen gün artıyor. Onlar Üniversite açmakla övünüyorlar ama mezun oluyorsun, elinde işin yok. Devlet, millete kolaylık sağlayacak ve ekonomik refah seviyesini yakalayacak istihdam alanları yaratmaz ise Samsun’un geleceği pek parlak görünmüyor. Yapıp yıkıyorlar. Bakıyorsunuz, golf sahası yapmışlar, bovling salonu yapmışlar. Bunlar birer ihtiyaç mıdır? Millete sorulsun bakalım, vatandaş ne diyor. Vatandaşın temel ve öncelikli ihtiyaçları başka. Ancak bunları dikkate alan yok "diye konuştu.  Zekeriya FIRAT 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SP'den 'Kudüs İslam'ındır' mitingi10 Aralık 2017 Pazar 18:51
  • Kudüs'ü çocuk katilinin insafına terk etmeyiz10 Aralık 2017 Pazar 18:49
  • Trump'ın kararı kaosu tetikledi10 Aralık 2017 Pazar 18:46
  • Kınamadan öte bir duruş ortaya çıkmalı10 Aralık 2017 Pazar 18:43
  • İran ve Türkiye güvenlik için adım atmalı10 Aralık 2017 Pazar 18:41
  • Bahçeli: 'C ittifakı' mümkündür10 Aralık 2017 Pazar 18:37
  • CHP Merzifon'da Koparan dönemi10 Aralık 2017 Pazar 18:04
  • Boyabat'ta Sezer'le devam10 Aralık 2017 Pazar 18:03
  • Kudüs'te gerekeni Türkiye yapacaktır10 Aralık 2017 Pazar 18:00
  • CHP'li belediyelere saldırmak sizi kurtarmaz10 Aralık 2017 Pazar 17:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti